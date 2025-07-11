Нардепу Шевченко объявлено очередное подозрение в мошенничестве, - СБУ

Служба безопасности, Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили действующего народного депутата Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену, на новых преступлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве не раскрывают имя подозреваемого, но из материалов понятно, что речь идет именно о Евгении Шевченко.

Правоохранители задокументировали, как нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14, 5 млн грн. Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа.

Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что нардеп мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных доказательств нардепу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.