Непогода в Харьковской области: погибла женщина, среди травмированных - ребенок. Есть угроза повторного урагана. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15 - 20 метров в секунду.

"Будьте осторожными. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице!", - отмечает глава области.

Также ОВА публикует информацию о последствиях непогоды в Харькове и области:

➖ Чугуевский р-н. В результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина.

➖ Харьков, Салтовский р-н. Сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.

➖ Харьков, Основянский р-н. В результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка.

➖ Харьков, Шевченковский р-н. В результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы.

Харьков, Слободской р-н. Упал поворотный башенный кран.

➖ Харьковский р-н. От ст. Покотиловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.

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В Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тыс. абонентов.

На ликвидацию последствий непогоды подразделения ГСЧС привлекались 60 раз.