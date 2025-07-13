Непогода в Харьковской области: погибла женщина, среди травмированных - ребенок. Есть угроза повторного урагана. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15 - 20 метров в секунду.
"Будьте осторожными. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице!", - отмечает глава области.
Также ОВА публикует информацию о последствиях непогоды в Харькове и области:
➖ Чугуевский р-н. В результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина.
➖ Харьков, Салтовский р-н. Сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.
➖ Харьков, Основянский р-н. В результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка.
➖ Харьков, Шевченковский р-н. В результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы.
Харьков, Слободской р-н. Упал поворотный башенный кран.
➖ Харьковский р-н. От ст. Покотиловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.
В Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тыс. абонентов.
На ликвидацию последствий непогоды подразделения ГСЧС привлекались 60 раз.
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