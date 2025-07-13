Негода на Харківщині: загинула жінка, серед травмованих - дитина. Є загроза повторного буревію. ФОТОрепортаж
У Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15 - 20 метрів на секунду.
"Будьте обережними. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці!", - наголошує очільник області.
Також ОВА публікує інформацію про наслідки негоди в Харкові та області:
➖ Чугуївський р-н. Внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.
➖ Харків, Салтівський р-н. Зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини.
➖ Харків, Основ'янський р-н. Внаслідок падіння дерева травмована 7-річна дівчинка.
➖ Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови.
➖ Харків, Слобідський р-н. Впав поворотний баштовий кран.
➖ Харківський р-н. Від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.
У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів.
На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів.
Будь ласка, зачекайте...
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