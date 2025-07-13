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Новости Фото Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
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Осколок дрона обнаружили на пляже в Румынии. ФОТО

В Румынии на берегу курорта Эфорие-Суд обнаружили обломки неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

обломки беспилотника в Румынии

По информации издания, металлический фрагмент нашел рыбак на пляже румынского курорта Эфорие-Суд и сообщил об этом спасателям. Некоторые туристы предполагают, что это может быть часть крыла беспилотника.

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румыния карта

На место прибыли сотрудники бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку.

Автор: 

беспилотник (3921) Румыния (1130)


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Украiнський слiд вже знайшли?
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13.07.2025 11:21 Ответить
Тиха румунська ніч но мамалигу надо перепрятать!
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13.07.2025 11:30 Ответить
 
 