Осколок дрона обнаружили на пляже в Румынии. ФОТО
В Румынии на берегу курорта Эфорие-Суд обнаружили обломки неизвестного беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По информации издания, металлический фрагмент нашел рыбак на пляже румынского курорта Эфорие-Суд и сообщил об этом спасателям. Некоторые туристы предполагают, что это может быть часть крыла беспилотника.
На место прибыли сотрудники бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку.
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Шалаш Камишев
показать весь комментарий13.07.2025 11:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий13.07.2025 11:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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