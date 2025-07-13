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Новини Фото Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Уламок дрона виявили на пляжі в Румунії. ФОТО

У Румунії на березі курорту Ефоріє-Суд виявили уламки невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

уламки безпілотника в румунії

За інформацією видання, металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам. Деякі туристи припускають, що це може бути частина крила безпілотника.

Також читайте: Румунія просила мовчати про падіння дронів на її території, - Залужний

румунія карта

На місце прибули співробітники бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку.

Автор: 

безпілотник (4507) Румунія (1208)


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Украiнський слiд вже знайшли?
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13.07.2025 11:21 Відповісти
Тиха румунська ніч но мамалигу надо перепрятать!
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13.07.2025 11:30 Відповісти
В країні НАТО ? Ні,не чули..То мЯдузи занесли..
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13.07.2025 13:26 Відповісти
 
 