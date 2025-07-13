Уламок дрона виявили на пляжі в Румунії. ФОТО
У Румунії на березі курорту Ефоріє-Суд виявили уламки невідомого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За інформацією видання, металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам. Деякі туристи припускають, що це може бути частина крила безпілотника.
На місце прибули співробітники бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку.
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Шалаш Камишев
показати весь коментар13.07.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар13.07.2025 11:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій #609833
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