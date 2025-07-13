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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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Пограничники в Ривненской области спасли двух жителей Запорожья, которые заблудились в лесах, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое жителей Запорожья незаконно пробрались в приграничье на Ривненщине, однако заблудились среди болот и сами позвонили в контактный центр ГПСУ с просьбой о помощи.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники оперативно вышли на место и обнаружили обессиленных, промокших нарушителей. Медики оказали им помощь.

Отмечается, что пострадавшие не имели пропусков в пограничную полосу, и объяснить свое пребывание в режимной зоне не смогли.

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Теперь - ответственность за нарушение пограничного законодательства, уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

В Ровенской области задержали двух мужчин, которые хотели пересечь границу без документов
В Ровенской области задержали двух мужчин, которые хотели пересечь границу без документов

Также пограничники напомнили, что приграничье с Беларусью - это заминированные территории с действующими ограничениями.

Автор: 

Госпогранслужба (6677) уклонисты (981) Ровенская область (1264)


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Вони брели полями.
Вони брели ланами.
Вони брели лісами.
Якись волоцюги кудись брели собі тай брели. А може вони зоофіли? Може вони відмедицю шукали? Або відмедя?
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13.07.2025 14:31 Ответить
Ці ухилянти гарантовано потраплять до штурмового підрозділу ЗСУ, де досвідчені ветерани не дадуть більше загубитися.
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13.07.2025 14:36 Ответить
Ти хто будеш?
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13.07.2025 14:46 Ответить
Ну, досвідчені, я так розумію це ви Іхорки? А, ще Ярослава Паньків лайкнуло, мабуть штурмовиця з нулів
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13.07.2025 15:10 Ответить
Щось сталося грандіозне.Хтось помітив,що заголовок якийсь не такий?
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13.07.2025 14:47 Ответить
Врятували, оце йумор
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13.07.2025 14:54 Ответить
Поспішали до кацапів, але щось пішло не так...
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13.07.2025 14:56 Ответить
 
 