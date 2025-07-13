Пограничники в Ривненской области спасли двух жителей Запорожья, которые заблудились в лесах, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двое жителей Запорожья незаконно пробрались в приграничье на Ривненщине, однако заблудились среди болот и сами позвонили в контактный центр ГПСУ с просьбой о помощи.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники оперативно вышли на место и обнаружили обессиленных, промокших нарушителей. Медики оказали им помощь.

Отмечается, что пострадавшие не имели пропусков в пограничную полосу, и объяснить свое пребывание в режимной зоне не смогли.

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Теперь - ответственность за нарушение пограничного законодательства, уведомлены соответствующие правоохранительные органы.





Также пограничники напомнили, что приграничье с Беларусью - это заминированные территории с действующими ограничениями.