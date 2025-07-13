Прикордонники на Рівненщині врятували двох мешканців Запоріжжя, які загубилися в лісах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Двоє жителів Запоріжжя незаконно пробралися в прикордоння на Рівненщині, проте заблукали серед боліт і самі зателефонували до контактного центру ДПСУ з проханням про допомогу.
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Прикордонники оперативно вийшли на місце й виявили знесилених, промоклих порушників. Медики надали їм допомогу.
Зазначається, що постраждалі не мали перепусток у прикордонну смугу, та пояснити своє перебування в режимній зоні не змогли.
Тепер – відповідальність за порушення прикордонного законодавства, повідомлено відповідні правоохоронні органи.
Також прикордонники нагадали, що прикордоння з Білоруссю – це заміновані території з діючими обмеженнями.
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Вони брели ланами.
Вони брели лісами.
Якись волоцюги кудись брели собі тай брели. А може вони зоофіли? Може вони відмедицю шукали? Або відмедя?