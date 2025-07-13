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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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Прикордонники на Рівненщині врятували двох мешканців Запоріжжя, які загубилися в лісах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Запоріжжя незаконно пробралися в прикордоння на Рівненщині, проте заблукали серед боліт і самі зателефонували до контактного центру ДПСУ з проханням про допомогу.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники оперативно вийшли на місце й виявили знесилених, промоклих порушників. Медики надали їм допомогу.

Зазначається, що постраждалі не мали перепусток у прикордонну смугу, та пояснити своє перебування в режимній зоні не змогли.

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Тепер – відповідальність за порушення прикордонного законодавства, повідомлено відповідні правоохоронні органи.

На Рівненщині затримали двох чоловіків, які хотіли перетнути кордон без документів
На Рівненщині затримали двох чоловіків, які хотіли перетнути кордон без документів

Також прикордонники нагадали, що прикордоння з Білоруссю – це заміновані території з діючими обмеженнями.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6241) ухилянти (1052) Рівненська область (1208)


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Вони брели полями.
Вони брели ланами.
Вони брели лісами.
Якись волоцюги кудись брели собі тай брели. А може вони зоофіли? Може вони відмедицю шукали? Або відмедя?
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13.07.2025 14:31 Відповісти
Ці ухилянти гарантовано потраплять до штурмового підрозділу ЗСУ, де досвідчені ветерани не дадуть більше загубитися.
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13.07.2025 14:36 Відповісти
Ти хто будеш?
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13.07.2025 14:46 Відповісти
Ну, досвідчені, я так розумію це ви Іхорки? А, ще Ярослава Паньків лайкнуло, мабуть штурмовиця з нулів
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13.07.2025 15:10 Відповісти
Щось сталося грандіозне.Хтось помітив,що заголовок якийсь не такий?
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13.07.2025 14:47 Відповісти
Врятували, оце йумор
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13.07.2025 14:54 Відповісти
Пожалів вовк кобилу, залишив хвіст та гриву 😀
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13.07.2025 15:35 Відповісти
Поспішали до кацапів, але щось пішло не так...
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13.07.2025 14:56 Відповісти
 
 