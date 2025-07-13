Прикордонники на Рівненщині врятували двох мешканців Запоріжжя, які загубилися в лісах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Запоріжжя незаконно пробралися в прикордоння на Рівненщині, проте заблукали серед боліт і самі зателефонували до контактного центру ДПСУ з проханням про допомогу.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники оперативно вийшли на місце й виявили знесилених, промоклих порушників. Медики надали їм допомогу.

Зазначається, що постраждалі не мали перепусток у прикордонну смугу, та пояснити своє перебування в режимній зоні не змогли.

Також читайте: Чоловіків, які тікають з України через Придністров’я, допитують про військові об’єкти: інформацію передають ФСБ, - ЗМІ

Тепер – відповідальність за порушення прикордонного законодавства, повідомлено відповідні правоохоронні органи.





Також прикордонники нагадали, що прикордоння з Білоруссю – це заміновані території з діючими обмеженнями.