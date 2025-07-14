Украинский морской коридор функционирует несмотря на регулярные ракетные атаки: уже перевезено более 130 млн тонн грузов.. ФОТОрепортаж

Более 130 млн тонн грузов уже перевезено Украинским морским коридором. 81 млн тонн из этого объема - аграрная продукция.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинское зерно и продовольствие продолжают поступать в десятки стран, в частности в регионы, для которых поставки морем остаются единственным возможным маршрутом - от стран Азии до Латинской Америки. Это дает возможность поддерживать стабильность на глобальном продовольственном рынке даже на четвертый год полномасштабной войны в Украине", - подчеркнул он.







Кулеба напоминает, что до большой войны 94% украинской аграрной продукции экспортировались морем. Сейчас - 90%. Почти весь экспорт продовольствия, как и раньше, осуществляется через морские пути. И это критически важно для экономики Украины, для фермеров, для международных партнеров, для миллионов людей, которые ждут украинское зерно.

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Из портов Большой Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Объем перевозок включает и продукцию аграриев, и другие критически важные грузы: металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь.

"Коридор функционирует несмотря на регулярные ракетные атаки. С начала его работы повреждены 423 объекта портовой инфраструктуры. Пострадали 32 гражданских судна. Ранения получили 115 человек. Есть погибшие.

Но работа портов продолжается - благодаря профессионализму и выдержке людей, которые обеспечивают погрузку, логистику, сопровождение, охрану и координацию в условиях постоянного риска.

Ежедневно работаем, чтобы обеспечить стабильность для экономики Украины, для аграрного сектора, для международных партнеров. Это направление, которое государство держит под особым контролем, чтобы сохранять темп экспорта, поддерживать национальную экономику и выполнять обязательства перед миром", - резюмирует вице-премьер.