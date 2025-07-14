Український морський коридор функціонує попри регулярні ракетні атаки: вже перевезено понад 130 млн тонн вантажів. ФОТОрепортаж

Понад 130 млн тонн вантажів вже перевезено Українським морським коридором. 81 млн тонн з цього обсягу – аграрна продукція.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом - від країн Азії до Латинської Америки. Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні", - наголосив він.







Кулеба нагадує, що до великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз – 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно.

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З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу.

"Коридор функціонує попри регулярні ракетні атаки. З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури. Постраждали 32 цивільних судна. Поранення дістали 115 людей. Є загиблі.

Але робота портів триває - завдяки фаховості й витримці людей, які забезпечують навантаження, логістику, супровід, охорону та координацію в умовах постійного ризику.

Щодня працюємо, щоб забезпечити стабільність для економіки України, для аграрного сектору, для міжнародних партнерів. Це напрям, який держава тримає під особливим контролем, щоб зберігати темп експорту, підтримувати національну економіку та виконувати зобов’язання перед світом", - резюмує віцепрем’єр.