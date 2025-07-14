Подразделения СБС поразили 742 вражеские цели в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 742 уникальные цели противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности:

171 единицу личного состава, из которых 109 - ликвидировано;

36 единиц автомобильной техники и 22 мотоцикла;

17 артиллерийских систем, 1 единицу бронетехники и 3 танка.

"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 19 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-14.07) уничтожено/поражено 10510 целей, из которых 2135 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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