РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
217 0

Подразделения СБС поразили 742 вражеские цели в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 742 уникальные цели противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности:

  • 171 единицу личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
  • 36 единиц автомобильной техники и 22 мотоцикла;
  • 17 артиллерийских систем, 1 единицу бронетехники и 3 танка.

"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 19 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-14.07) уничтожено/поражено 10510 целей, из которых 2135 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Смотрите: Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили ГРАД, ЗРК, пушку и танк оккупантов. ВИДЕО

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

беспилотник (3926) ликвидация (3825) уничтожение (7480) Силы беспилотных систем (145) война в Украине (5192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 