Підрозділи СБС вразили 742 ворожі цілі протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 742 унікальні цілі противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема:
- 171 одиницю особового складу, з яких 109 – ліквідовано;
- 36 одиниць автомобільної техніки та 22 мотоцикли;
- 17 артилерійських систем, 1 одиницю бронетехніки та 3 танки.
"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 19 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–14.07) знищено/уражено 10510 цілей, з яких 2135 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль