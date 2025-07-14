Підрозділи СБС вразили 742 ворожі цілі протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 742 унікальні цілі противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема:

171 одиницю особового складу, з яких 109 – ліквідовано;

36 одиниць автомобільної техніки та 22 мотоцикли;

17 артилерійських систем, 1 одиницю бронетехніки та 3 танки.

"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 19 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–14.07) знищено/уражено 10510 цілей, з яких 2135 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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