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Новости Фото Растрата бюджетных средств
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Полковник ВСУ растратил почти 3 млн грн при закупке древесины. ФОТО

Полковник ВСУ подозревается в растрате бюджетных средств на более чем 2,9 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Черновицкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона совместно с СУ ГУ Национальной полиции в Черновицкой области по материалам отдела "Д" Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области сообщено о подозрении полковнику Вооруженных Сил Украины.

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полковник ССУ получил подозрение

Офицер подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины. Речь идет о растрате бюджетных средств путем совершения противоправных действий при государственных закупках древесины на нужды ВСУ, что повлекло убытки на сумму ориентировочно более 2,9 млн гривен.

Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей

Автор: 

растрата (246) ВСУ (6757) Офис Генпрокурора (2532) Черновицкая область (51)


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15.07.2025 16:15 Ответить
 
 