Полковник ВСУ растратил почти 3 млн грн при закупке древесины. ФОТО

Полковник ВСУ подозревается в растрате бюджетных средств на более чем 2,9 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Черновицкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона совместно с СУ ГУ Национальной полиции в Черновицкой области по материалам отдела "Д" Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области сообщено о подозрении полковнику Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4,4 млн грн растратил на закупке квадроциклов для ТрО Днепра: будут судить директора коммунального предприятия

Офицер подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины. Речь идет о растрате бюджетных средств путем совершения противоправных действий при государственных закупках древесины на нужды ВСУ, что повлекло убытки на сумму ориентировочно более 2,9 млн гривен.

Сейчас прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей