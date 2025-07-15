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Новини Фото Розтрата бюджетних коштів
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Полковник ЗСУ розтратив майже 3 млн грн під час закупівлі деревини. ФОТО

Полковник ЗСУ підозрюється у розтраті бюджетних коштів у понад 2,9 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Чернівецькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону спільно з СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області за матеріалами відділу "Д" Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області повідомлено про підозру полковнику Збройних Сил України.

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полковник зсу отримав підозру

Офіцер підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Йдеться про розтрату бюджетних коштів шляхом вчинення протиправних дій під час державних закупівель деревини на потреби ЗСУ, що спричинило збитки на суму орієнтовно понад 2,9 млн гривень.

Наразі прокурори направили до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Автор: 

розтрата (263) ЗСУ (7741) Офіс Генпрокурора (3324) Чернівецька область (54)


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Справжній зє-полктвнік
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15.07.2025 16:15 Відповісти
Как и все исторические понты , которые живут и сейчас в реале... ****..
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15.07.2025 17:13 Відповісти
 
 