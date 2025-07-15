Подразделения СБС поразили 681 уникальную цель противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 14.07-15.07 подразделения группировки СБС поразили 681 уникальную цель противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены, в частности:
- 142 единицы личного состава, из которых 80 - ликвидировано;
- 42 единицы автомобильной техники и 28 мотоциклов;
- 18 артиллерийских систем и 3 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 20 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение июля (01-15.07) уничтожена/поражена 11191 цель, из которых 2277 - личный состав противника.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.07.2025 21:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Тонка червона лінія
показать весь комментарий15.07.2025 21:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alexey prus
показать весь комментарий15.07.2025 22:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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