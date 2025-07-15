Подразделения СБС поразили 681 уникальную цель противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 14.07-15.07 подразделения группировки СБС поразили 681 уникальную цель противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности:

142 единицы личного состава, из которых 80 - ликвидировано;

42 единицы автомобильной техники и 28 мотоциклов;

18 артиллерийских систем и 3 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 20 точек вылета операторов БПЛА.

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Всего в течение июля (01-15.07) уничтожена/поражена 11191 цель, из которых 2277 - личный состав противника.