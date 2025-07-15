Підрозділи СБС вразили 681 унікальну ціль противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 14.07–15.07 підрозділи угруповання СБС уразили 681 унікальну ціль противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема:

142 одиниці особового складу, з яких 80 – ліквідовано;

42 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;

18 артилерійських систем та 3 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 20 точок вильоту операторів БПЛА.

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Всього протягом липня (01–15.07) знищено/уражено 11191 ціль, з яких 2277 – особовий склад противника.