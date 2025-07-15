Підрозділи СБС вразили 681 унікальну ціль противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 14.07–15.07 підрозділи угруповання СБС уразили 681 унікальну ціль противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема:
- 142 одиниці особового складу, з яких 80 – ліквідовано;
- 42 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
- 18 артилерійських систем та 3 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 20 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього протягом липня (01–15.07) знищено/уражено 11191 ціль, з яких 2277 – особовий склад противника.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар15.07.2025 21:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Тонка червона лінія
показати весь коментар15.07.2025 21:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alexey prus
показати весь коментар15.07.2025 22:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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