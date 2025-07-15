Два человека погибли вследствие российских обстрелов Купянщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 июля вследствие российских ударов по Купянскому району погибли два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В частности, около 16:30 произошло попадание FPV-дрона по частному жилому сектору в поселке Приколотное Купянского района. Повреждены жилые дома. Погиб 67-летний мужчина. Еще двое - женщина и мужчина - получили острый шок.

Ориентировочно в 19:25 вооруженные силы РФ нанесли удар по Купянску. Погиб 69-летний мужчина.

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