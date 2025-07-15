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Новости Фото Обстрелы Купянщины
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Два человека погибли вследствие российских обстрелов Купянщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 июля вследствие российских ударов по Купянскому району погибли два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В частности, около 16:30 произошло попадание FPV-дрона по частному жилому сектору в поселке Приколотное Купянского района. Повреждены жилые дома. Погиб 67-летний мужчина. Еще двое - женщина и мужчина - получили острый шок.

Ориентировочно в 19:25 вооруженные силы РФ нанесли удар по Купянску. Погиб 69-летний мужчина.

Читайте: Враг ежедневно теряет целую роту солдат на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Последствия российских обстрелов Куп'янщини

Разрушено российским обстрелом здание на Куп'янщині

Автор: 

обстрел (28539) Харьковская область (1282) Купянский район (300) война в Украине (5210)


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Міжнародна компанія Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає російським загарбникам експортувати українське зерно з окупованого Бердянська.Як передає https://regionews.ua/ RegioNews, про це йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=faor4AUaq_g розслідуванні "Слідства.Інфо".
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15.07.2025 23:23 Ответить
 
 