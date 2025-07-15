Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж

15 липня внаслідок російських ударів по Куп'янському району загинули дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так близько 16:30 сталося влучання FPV-дрона по приватному житловому сектору в селищі Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Ще двоє - жінка та чоловік - зазнали гострого шоку.

Орієнтовно о 19:25 збройні сили РФ завдали удару по Купʼянську. Загинув 69-річний чоловік.

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