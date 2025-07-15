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Новини Фото Обстріли Куп’янщини
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Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж

15 липня внаслідок російських ударів по Куп'янському району загинули дві людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так близько 16:30 сталося влучання FPV-дрона по приватному житловому сектору в селищі Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Ще двоє - жінка та чоловік - зазнали гострого шоку.

Орієнтовно о 19:25 збройні сили РФ завдали удару по Купʼянську. Загинув 69-річний чоловік.

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Наслідки російських обстрілів Куп'янщини

Зруйнована російським обстрілом будівля на Куп'янщині

Автор: 

обстріл (29863) Харківська область (1295) Куп’янський район (301) війна в Україні (5268)


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Міжнародна компанія Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає російським загарбникам експортувати українське зерно з окупованого Бердянська.Як передає https://regionews.ua/ RegioNews, про це йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=faor4AUaq_g розслідуванні "Слідства.Інфо".
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15.07.2025 23:23 Відповісти
 
 