Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 037 460 человек (+1170 за сутки), 11 025 танков, 30 395 артсистем, 22 995 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 037 460 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 037 460 (+1170) человек,
танков - 11 025 (+3) единиц,
боевых бронированных машин - 22 995 (+2) единиц,
артиллерийских систем - 30 395 (+49) единиц,
РСЗО - 1440 (+0) единиц,
средства ПВО - 1196 (+2) единиц,
самолетов - 421 (+0) единица,
вертолетов - 340 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 164 (+284) единицы,
крылатых ракет - 3491 (+0) единица,
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 55 229 (+82) единиц,
специальной техники - 3932 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Але виробляти вони можуть максимум 10-15 машин на місяць нових. І відновлювати ще не більше 20 машин на місяць. Більше ніяк і ніде. Читайте нижче пост. Там є посилання на дослід і докази - чому так "сталося".
Читайте OSINT-дослід зимовий ще: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - там чітко доводиться, чому у другій половині 2025 року з танками, ббм та артою в засрашки повний швах.
138! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта, ППО та логістика добре.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 037 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
Чи ти рахуєш разом з тими падлюками що таки долетіли і з локаційно втраченими
На сьогодні з початку місяця (по суті половина липня) 3 224 БпЛА, майже 215 середньодобово, рекордні у червні 4 574 буде перекрито в півтора рази.
Логістика з початку літа почала суттєво відставать від БпЛА (характер війни змінився)
Так зима 8 594 авто і 7 599 безпілотників
весна 11 224 авто і 10 964 БпЛА (майже порівну)
на зараз пів літа 4 904 авто і 7 798 безпілотників
Трампові 50 днів дозволяють ***** безкарно запустить по нам ще що найменше 10 тисяч безпілотників, чи будуть якісь позитивні зміни для нас після цього терміну, в мене велике питання.
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!