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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 037 460 человек (+1170 за сутки), 11 025 танков, 30 395 артсистем, 22 995 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 037 460 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 037 460 (+1170) человек,

танков - 11 025 (+3) единиц, 

боевых бронированных машин - 22 995 (+2) единиц, 

артиллерийских систем - 30 395 (+49) единиц, 

РСЗО - 1440 (+0) единиц, 

средства ПВО - 1196 (+2) единиц, 

самолетов - 421 (+0) единица, 

вертолетов - 340 (+0) единиц, 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 164 (+284) единицы, 

крылатых ракет - 3491 (+0) единица, 

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц, 

подводных лодок - 1 (+0) единица, 

автомобильной техники и автоцистерн - 55 229 (+82) единиц, 

специальной техники - 3932 (+0) единицы.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20051) ликвидация (3836)


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Топ комментарии
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.07.2025 07:57 Ответить
+11
Минув 4165 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта, ППО та логістика добре.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 037 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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16.07.2025 08:34 Ответить
+10
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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16.07.2025 08:17 Ответить
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.07.2025 07:57 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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16.07.2025 08:17 Ответить
чомусь маловато танків і ббм . вони що бояться виїзжати чи закінчелись ?
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16.07.2025 08:19 Ответить
Мало з них користі в епоху дронів,а коштуть дорого.Дорога,безтолкова,крупна мішень.
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16.07.2025 08:25 Ответить
Якби в засрашки була можливість виробляти по 2000+ танків на місяць, як це було під час другої світової, то, будьте певні, вони б їх виробляли. Бо як не крути - танкова атака в 50-100 машин - це не те ж саме, що "рота Штурм з ПКМ і калашами".

Але виробляти вони можуть максимум 10-15 машин на місяць нових. І відновлювати ще не більше 20 машин на місяць. Більше ніяк і ніде. Читайте нижче пост. Там є посилання на дослід і докази - чому так "сталося".
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16.07.2025 10:14 Ответить
Немає на базах зберігання вже нічого. Вони могильники заради запчастин хоч якихось вже по другому колу ще в кінці 2024 року вже переривали. А виробництво "нових" Т-90 - десь не більше 150 машин НА РІК. Тож більше не буде "танкових навал". І "артилерійських вогняних валів" теж вже не буде - арти (як САУ, так і причепних гармат) - ніхєра в "товарних кількостях" ніде не залишилось. А не нарощують виробництво, високовірогідно, тому що в них немає виробництва стволів калібром 100мм і більше - загальні потужності з виробництва стволів ВСІХ калібрів - не більше 20-30 на місяць (бо виробляються вони в них лише на 2 ковальских машинах, які вони в 1972 році в Австрії купили і більше немає виробництв стволів).

Читайте OSINT-дослід зимовий ще: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - там чітко доводиться, чому у другій половині 2025 року з танками, ббм та артою в засрашки повний швах.
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16.07.2025 10:11 Ответить
Приєднались до бронепоїздів
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16.07.2025 10:54 Ответить
Минув 4165 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта, ППО та логістика добре.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 037 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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16.07.2025 08:34 Ответить
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16.07.2025 08:37 Ответить
БПЛА перевалили за 46000!
Чи ти рахуєш разом з тими падлюками що таки долетіли і з локаційно втраченими
На сьогодні з початку місяця (по суті половина липня) 3 224 БпЛА, майже 215 середньодобово, рекордні у червні 4 574 буде перекрито в півтора рази.
Логістика з початку літа почала суттєво відставать від БпЛА (характер війни змінився)
Так зима 8 594 авто і 7 599 безпілотників
весна 11 224 авто і 10 964 БпЛА (майже порівну)
на зараз пів літа 4 904 авто і 7 798 безпілотників
Трампові 50 днів дозволяють ***** безкарно запустить по нам ще що найменше 10 тисяч безпілотників, чи будуть якісь позитивні зміни для нас після цього терміну, в мене велике питання.
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16.07.2025 10:29 Ответить
Нойон калінєн знову безболісно для себе списав 1,17 темена лемінгів до накабздону... З крохою залізяччя під прикриттям ППО. Паскудне населення з паскудними предками...
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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16.07.2025 09:06 Ответить
Чому "безболісно"? Це неправда. Почитайте в інтернетах - наскільки в них зросли витрати на залучення "контрактників". Там цифри вже пішли на десятки мільярдів. В баксах. Бо "перший врожай" смертників, які згодні були за якісь $20к підписувати контракти, вони зібрали ще в 2023 році. Зараз, аби потенційний смертник записався в штурмовики - треба засрашинським агітаторам ДУЖЕ постаратись. І зазвичай ці старання вже не тільки тупо бабло "за підписання контракту". Там вже витрати суттєві пішли і на організацію системи обдурювання. Все це коштує режиму не копійку. А доходи, м'яко кажучи, не зростають.
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16.07.2025 10:24 Ответить
Одні лемінги черпають нафтогаз, інші "гинуть за металл, хеві металл"... Організьмам за МКАДом життя не в радість, та і чи є у них життя...
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16.07.2025 11:02 Ответить
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16.07.2025 09:11 Ответить
Про ББМ і танки: Цієї біди у запутінців ще є і є. Звісно не стільки, щоб всі перелякалися і повтікали, але ще є. Вдягають у протидроновий захист і бережуть для концентрованних ударів. І хотів би помилитися, але гадаю, що "50 діб Трампа" - це саме для цього.
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16.07.2025 09:17 Ответить
Танки та ббм в засрашки ніколи не скінчаться, очевидно. І не з-за того, що вони там її "виробляють" - ні, в товарних кількостях вже не виробляють і не відновлюють - немає з чого. Вона не скінчиться з-за того, що 100% командирів танкових рот будуть зубами гризтися з командуванням, але не віддавати останні 2-3 машини на черговий "концентрований удар" (а саме такі порядки кількості машин зараз залишились в танкових ротах. В механізованих підрозділах ситуація з ббм не краща - рівень забезпечення не вище 20%) і навіть будуть саботувати такі "удари". Спитаєте, чому? Та все просто: як тільки в танковій роті закінчуються танки, рота майже всім складом перетворюється в "штурмовий загін Z/Шквал" - тобто в пішкодральних смертників. А вони дуже добре знають, що то такеє - бо по трупах таких загонів за 3 роки вже наїздились у "концентровані удари".
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16.07.2025 10:51 Ответить
І мінус 1170 російськомовних. Ні?
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16.07.2025 09:41 Ответить
І бур'ятописьменних
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16.07.2025 11:04 Ответить
 
 