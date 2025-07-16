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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 037 460 осіб (+1170 за добу), 11 025 танків, 30 395 артсистем, 22 995 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 037 460 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1037460 (+1170) осіб

танків - 11025 (+3) од

бойових броньованих машин - 22995 (+2) од

артилерійських систем - 30395 (+49) од

РСЗВ - 1440 (+0) од

засоби ППО - 1196 (+2) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46164 (+284)

крилаті ракети - 3491 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 55229 (+82)

спеціальна техніка - 3932 (+0)

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18202) ліквідація (4221)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.07.2025 07:57 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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16.07.2025 08:17 Відповісти
чомусь маловато танків і ббм . вони що бояться виїзжати чи закінчелись ?
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16.07.2025 08:19 Відповісти
Мало з них користі в епоху дронів,а коштуть дорого.Дорога,безтолкова,крупна мішень.
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16.07.2025 08:25 Відповісти
Минув 4165 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта, ППО та логістика добре.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 037 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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16.07.2025 08:34 Відповісти
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16.07.2025 08:37 Відповісти
Нойон калінєн знову безболісно для себе списав 1,17 темена лемінгів до накабздону... З крохою залізяччя під прикриттям ППО. Паскудне населення з паскудними предками...
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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16.07.2025 09:06 Відповісти
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16.07.2025 09:11 Відповісти
Про ББМ і танки: Цієї біди у запутінців ще є і є. Звісно не стільки, щоб всі перелякалися і повтікали, але ще є. Вдягають у протидроновий захист і бережуть для концентрованних ударів. І хотів би помилитися, але гадаю, що "50 діб Трампа" - це саме для цього.
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16.07.2025 09:17 Відповісти
 
 