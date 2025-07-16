Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 037 460 осіб (+1170 за добу), 11 025 танків, 30 395 артсистем, 22 995 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 037 460 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1037460 (+1170) осіб
танків - 11025 (+3) од
бойових броньованих машин - 22995 (+2) од
артилерійських систем - 30395 (+49) од
РСЗВ - 1440 (+0) од
засоби ППО - 1196 (+2) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46164 (+284)
крилаті ракети - 3491 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 55229 (+82)
спеціальна техніка - 3932 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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138! одиниць знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта, ППО та логістика добре.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 037 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!