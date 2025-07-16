Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере: Украинского оружия должно стать больше. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совещания речь шла о нашем собственном производстве оружия, а также договоренностях с партнерами и поставках для украинской армии.

"Детально анализируем выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов. Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше", - подчеркнул глава государства.



