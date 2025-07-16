Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере: Украинского оружия должно стать больше. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время совещания речь шла о нашем собственном производстве оружия, а также договоренностях с партнерами и поставках для украинской армии.
"Детально анализируем выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов. Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше", - подчеркнул глава государства.
Топ комментарии
+10 Олександр Дніпро
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+5 Ник Литвиненко #400717
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+4 Vi Wa
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наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема...»
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
- Потяг, стій, раз - два....
Яке ж воно кончене, зепадло.....
Причини різноманітні, хтось розкаже про зраду, хтось про тупість чиновників, хтось про загрози обстрілів, але особисто я впевнений, грунтуючись на особистих враженнях, що найбільша причина це незручність. Незручно "пилити" та "освоювати" виділені на неї кошти, виробляючи її всередині країни. Простіше прогнати через фірму - прокладку, десь в Чехії чи Польщі. Простіше купити закордоном і отримати відкат. Простіше вивести гроші за кодон на виробництво її там і залишити свою долю в закордонному банку, не переймаючись схемами виводу з України. І т.п.
І взагалі, виробництво дронів з китайських комплектуючих, це не ВПК. А ВПК знищено. І ворогом і владою.
Колись, була 2 світова. По її завершенню в СРСР залишився величезний промисловий потенціал. Військовий потенціал. Я підозрюю, що по завершенню цієї війни, українці виявлять що в них залишився лише "зоопарк" західної техніки, пара ремонтних підприємств і декілька дрібних мануфактур з складання дрібних дронів.
Можна вже почати дякувати Зеленському і чиновникам всієї України.