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Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере: Украинского оружия должно стать больше. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время совещания речь шла о нашем собственном производстве оружия, а также договоренностях с партнерами и поставках для украинской армии.

"Детально анализируем выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов. Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше", - подчеркнул глава государства.

Совещание у Зеленского
Совещание у Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) оружие (10346) украинское оружие (180) ОПК (165)


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Топ комментарии
+10
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16.07.2025 12:48 Ответить
+5
Це вже мінімум 3 роки декларується,проте лише тільки слова...
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
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16.07.2025 12:49 Ответить
+4
зеленского,ермака, резникова, умерова, шмігаля надо більше більше і більше
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16.07.2025 12:49 Ответить
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Так Зеленському про це з квітня 2019-го, розумні люди казали!
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16.07.2025 12:46 Ответить
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16.07.2025 12:48 Ответить
«...Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді,
наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема...»
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16.07.2025 15:38 Ответить
І скільки вже сотень нарад таких було? А в-во зброї це гроші, устаткування, працівники, безпечні місця, комплектуюті. О-хо -хо.
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16.07.2025 12:46 Ответить
зеленского,ермака, резникова, умерова, шмігаля надо більше більше і більше
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16.07.2025 12:49 Ответить
Це вже мінімум 3 роки декларується,проте лише тільки слова...
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
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16.07.2025 12:49 Ответить
Согласно последним тенденциям в трансформациях, все причастные и не очень, переходят с хаки на черное. Ситуация.
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16.07.2025 12:51 Ответить
-Товариш прапорщик, зупиніть потяг!
- Потяг, стій, раз - два....
Яке ж воно кончене, зепадло.....
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16.07.2025 12:52 Ответить
Воно вже як анекдот... але ж кровавий такий...
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16.07.2025 12:59 Ответить
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16.07.2025 13:01 Ответить
МАЄ стати, має бути, має було ... мвє, має, має... тільки ніх не є.
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16.07.2025 13:07 Ответить
Такі заяви одним і тим же людям, нагадують постійні обійми з Макроном - просто вистава для лохтората.
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16.07.2025 13:08 Ответить
Тільки правда в тому, що нікому з української влади не потрібна українська зброя. Саме українська, зроблена в Україні і для України. Максимум допустимого - зробити закордоном і назвати це українською.
Причини різноманітні, хтось розкаже про зраду, хтось про тупість чиновників, хтось про загрози обстрілів, але особисто я впевнений, грунтуючись на особистих враженнях, що найбільша причина це незручність. Незручно "пилити" та "освоювати" виділені на неї кошти, виробляючи її всередині країни. Простіше прогнати через фірму - прокладку, десь в Чехії чи Польщі. Простіше купити закордоном і отримати відкат. Простіше вивести гроші за кодон на виробництво її там і залишити свою долю в закордонному банку, не переймаючись схемами виводу з України. І т.п.
І взагалі, виробництво дронів з китайських комплектуючих, це не ВПК. А ВПК знищено. І ворогом і владою.
Колись, була 2 світова. По її завершенню в СРСР залишився величезний промисловий потенціал. Військовий потенціал. Я підозрюю, що по завершенню цієї війни, українці виявлять що в них залишився лише "зоопарк" західної техніки, пара ремонтних підприємств і декілька дрібних мануфактур з складання дрібних дронів.
Можна вже почати дякувати Зеленському і чиновникам всієї України.
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16.07.2025 13:16 Ответить
Він коли небудь роздуплиться.Одні слова, бла-бла-бла.Аналізуєш 6 років його перебування при владі і бачиш що окрім декларацій нічого немає."Велике крадівництво,"мільярд дерев,смартфон кожній бабці,4000 доларів зарплата вчителя.
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16.07.2025 13:25 Ответить
 
 