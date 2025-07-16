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Новини Фото Виробництво української зброї
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Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері: Української зброї має стати більше. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час наради йшлося про наше власне виробництво зброї, а також домовленості з партнерами і постачання для української армії.

"Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", - наголосив глава держави.

Нарада у Зеленського
Нарада у Зеленського

Автор: 

Зеленський Володимир (24753) зброя (7628) українська зброя (192) ОПК (242)


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Топ коментарі
+8
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16.07.2025 12:48 Відповісти
+3
Це вже мінімум 3 роки декларується,проте лише тільки слова...
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
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16.07.2025 12:49 Відповісти
+2
Так Зеленському про це з квітня 2019-го, розумні люди казали!
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16.07.2025 12:46 Відповісти
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Так Зеленському про це з квітня 2019-го, розумні люди казали!
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16.07.2025 12:46 Відповісти
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16.07.2025 12:48 Відповісти
І скільки вже сотень нарад таких було? А в-во зброї це гроші, устаткування, працівники, безпечні місця, комплектуюті. О-хо -хо.
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16.07.2025 12:46 Відповісти
зеленского,ермака, резникова, умерова, шмігаля надо більше більше і більше
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16.07.2025 12:49 Відповісти
Це вже мінімум 3 роки декларується,проте лише тільки слова...
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
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16.07.2025 12:49 Відповісти
Согласно последним тенденциям в трансформациях, все причастные и не очень, переходят с хаки на черное. Ситуация.
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16.07.2025 12:51 Відповісти
-Товариш прапорщик, зупиніть потяг!
- Потяг, стій, раз - два....
Яке ж воно кончене, зепадло.....
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16.07.2025 12:52 Відповісти
Воно вже як анекдот... але ж кровавий такий...
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16.07.2025 12:59 Відповісти
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16.07.2025 13:01 Відповісти
МАЄ стати, має бути, має було ... мвє, має, має... тільки ніх не є.
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16.07.2025 13:07 Відповісти
Такі заяви одним і тим же людям, нагадують постійні обійми з Макроном - просто вистава для лохтората.
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16.07.2025 13:08 Відповісти
Тільки правда в тому, що нікому з української влади не потрібна українська зброя. Саме українська, зроблена в Україні і для України. Максимум допустимого - зробити закордоном і назвати це українською.
Причини різноманітні, хтось розкаже про зраду, хтось про тупість чиновників, хтось про загрози обстрілів, але особисто я впевнений, грунтуючись на особистих враженнях, що найбільша причина це незручність. Незручно "пилити" та "освоювати" виділені на неї кошти, виробляючи її всередині країни. Простіше прогнати через фірму - прокладку, десь в Чехії чи Польщі. Простіше купити закордоном і отримати відкат. Простіше вивести гроші за кодон на виробництво її там і залишити свою долю в закордонному банку, не переймаючись схемами виводу з України. І т.п.
І взагалі, виробництво дронів з китайських комплектуючих, це не ВПК. А ВПК знищено. І ворогом і владою.
Колись, була 2 світова. По її завершенню в СРСР залишився величезний промисловий потенціал. Військовий потенціал. Я підозрюю, що по завершенню цієї війни, українці виявлять що в них залишився лише "зоопарк" західної техніки, пара ремонтних підприємств і декілька дрібних мануфактур з складання дрібних дронів.
Можна вже почати дякувати Зеленському і чиновникам всієї України.
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16.07.2025 13:16 Відповісти
Він коли небудь роздуплиться.Одні слова, бла-бла-бла.Аналізуєш 6 років його перебування при владі і бачиш що окрім декларацій нічого немає."Велике крадівництво,"мільярд дерев,смартфон кожній бабці,4000 доларів зарплата вчителя.
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16.07.2025 13:25 Відповісти
 
 