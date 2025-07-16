Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері: Української зброї має стати більше. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час наради йшлося про наше власне виробництво зброї, а також домовленості з партнерами і постачання для української армії.

"Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", - наголосив глава держави.



