Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері: Української зброї має стати більше. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час наради йшлося про наше власне виробництво зброї, а також домовленості з партнерами і постачання для української армії.
"Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+8 Олександр Дніпро
показати весь коментар16.07.2025 12:48 Відповісти Посилання
+3 Ник Литвиненко #400717
показати весь коментар16.07.2025 12:49 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2025 12:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво,в кого те саме Трамп навчився..?😁
- Потяг, стій, раз - два....
Яке ж воно кончене, зепадло.....
Причини різноманітні, хтось розкаже про зраду, хтось про тупість чиновників, хтось про загрози обстрілів, але особисто я впевнений, грунтуючись на особистих враженнях, що найбільша причина це незручність. Незручно "пилити" та "освоювати" виділені на неї кошти, виробляючи її всередині країни. Простіше прогнати через фірму - прокладку, десь в Чехії чи Польщі. Простіше купити закордоном і отримати відкат. Простіше вивести гроші за кодон на виробництво її там і залишити свою долю в закордонному банку, не переймаючись схемами виводу з України. І т.п.
І взагалі, виробництво дронів з китайських комплектуючих, це не ВПК. А ВПК знищено. І ворогом і владою.
Колись, була 2 світова. По її завершенню в СРСР залишився величезний промисловий потенціал. Військовий потенціал. Я підозрюю, що по завершенню цієї війни, українці виявлять що в них залишився лише "зоопарк" західної техніки, пара ремонтних підприємств і декілька дрібних мануфактур з складання дрібних дронів.
Можна вже почати дякувати Зеленському і чиновникам всієї України.