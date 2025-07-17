Защищая Украину, погиб украинский боксер Юрий Егоров. ФОТО

11 июля 2025 года, защищая Украину от российских оккупантов, погиб Юрий Егоров - боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года добровольно стал на защиту родного государства.

Юрий Егоров родился в 2004 году в селе Рыжаны Володарск-Волынского района Житомирской области. Был членом сборной Житомирской области по боксу, также выступал за боксерский клуб Стелс.

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