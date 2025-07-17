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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб украинский боксер Юрий Егоров. ФОТО

11 июля 2025 года, защищая Украину от российских оккупантов, погиб Юрий Егоров - боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Погиб Юрий Егоров

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года добровольно стал на защиту родного государства.

Юрий Егоров родился в 2004 году в селе Рыжаны Володарск-Волынского района Житомирской области. Был членом сборной Житомирской области по боксу, также выступал за боксерский клуб Стелс.

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Автор: 

бокс (599) спорт (2445) потери (4479)


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17.07.2025 11:17 Ответить
Боже ж мій який гарний Воїн 😢
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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17.07.2025 11:21 Ответить
😢знову йдуть найкращі сини України 🖤💔
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17.07.2025 11:21 Ответить
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!! Памятаймо Захисників України!
Можливо, поряд були, і Гончарук з численним оточенням та держсекретарями?? Вони ж присягали Українцям, не заради запису посади в трудовій?!?!
Стефанчук-зеленський, можуть це засвідчити, поки татаров з єрмаком і гетьманцевим, відстрілюються у підвалі, від московитів і кадирівців??
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17.07.2025 11:33 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним...
Доброволець лютого 2022 р.
народився у 2004 р.
став на захист 18-ти річним,
залишився назавжди 21-ти річним...

Сум і Честь !

.
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17.07.2025 11:48 Ответить
 
 