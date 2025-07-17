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Защищая Украину, погиб украинский боксер Юрий Егоров. ФОТО
11 июля 2025 года, защищая Украину от российских оккупантов, погиб Юрий Егоров - боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года добровольно стал на защиту родного государства.
Юрий Егоров родился в 2004 году в селе Рыжаны Володарск-Волынского района Житомирской области. Был членом сборной Житомирской области по боксу, также выступал за боксерский клуб Стелс.
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Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
Можливо, поряд були, і Гончарук з численним оточенням та держсекретарями?? Вони ж присягали Українцям, не заради запису посади в трудовій?!?!
Стефанчук-зеленський, можуть це засвідчити, поки татаров з єрмаком і гетьманцевим, відстрілюються у підвалі, від московитів і кадирівців??
співчуття рідним...
Доброволець лютого 2022 р.
народився у 2004 р.
став на захист 18-ти річним,
залишився назавжди 21-ти річним...
Сум і Честь !
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