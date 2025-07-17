Захищаючи Україну, загинув український боксер Юрій Єгоров. ФОТО

11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року добровільно став на захист рідної держави.

Юрій Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирської області. Був членом збірної Житомирської області з боксу, також виступав за боксерський клуб Стелс.

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