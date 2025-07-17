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Захищаючи Україну, загинув український боксер Юрій Єгоров. ФОТО
11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року добровільно став на захист рідної держави.
Юрій Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирської області. Був членом збірної Житомирської області з боксу, також виступав за боксерський клуб Стелс.
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Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
Можливо, поряд були, і Гончарук з численним оточенням та держсекретарями?? Вони ж присягали Українцям, не заради запису посади в трудовій?!?!
Стефанчук-зеленський, можуть це засвідчити, поки татаров з єрмаком і гетьманцевим, відстрілюються у підвалі, від московитів і кадирівців??
співчуття рідним...
Доброволець лютого 2022 р.
народився у 2004 р.
став на захист 18-ти річним,
залишився назавжди 21-ти річним...
Сум і Честь !
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Нестерпний біль .....😪😪😪