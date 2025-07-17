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Захищаючи Україну, загинув український боксер Юрій Єгоров. ФОТО

11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

Загинув Юрій Єгоров

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року добровільно став на захист рідної держави.

Юрій Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирської області. Був членом збірної Житомирської області з боксу, також виступав за боксерський клуб Стелс.

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Автор: 

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17.07.2025 11:17 Відповісти
Боже ж мій який гарний Воїн 😢
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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17.07.2025 11:21 Відповісти
😢знову йдуть найкращі сини України 🖤💔
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17.07.2025 11:21 Відповісти
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!! Памятаймо Захисників України!
Можливо, поряд були, і Гончарук з численним оточенням та держсекретарями?? Вони ж присягали Українцям, не заради запису посади в трудовій?!?!
Стефанчук-зеленський, можуть це засвідчити, поки татаров з єрмаком і гетьманцевим, відстрілюються у підвалі, від московитів і кадирівців??
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17.07.2025 11:33 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...
Доброволець лютого 2022 р.
народився у 2004 р.
став на захист 18-ти річним,
залишився назавжди 21-ти річним...

Сум і Честь !

.
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17.07.2025 11:48 Відповісти
Гинуть кращі ,а всяка мерзота бикує . Вічна память.
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17.07.2025 12:05 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
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17.07.2025 12:06 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині !!
Нестерпний біль .....😪😪😪
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17.07.2025 12:28 Відповісти
 
 