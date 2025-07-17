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На Киевщине "работала" незаконная свалка: разоблачены три чиновника, - Небытов. ФОТОрепортаж

Трое чиновников организовали незаконную работу полигона твердых бытовых отходов вблизи города Фастов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

"На Киевщине среди зеленых полей и лесов, "работала" незаконная свалка. Никаких экологических норм. Никакой безопасности. Только циничная схема заработка на отравлении земли, воды и воздуха. И все это - под "крышей" должностных лиц одной из местных громад.

Без вентиляции в таких свалках накапливается метан. Во время жары это может привести к масштабным пожарам. Пластик, химикаты, краски, резина - все это при возгорании превращается в токсичное облако, которое отравляет все вокруг. Именно так начинаются большие экологические трагедии", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям оперативников криминальной полиции, следователей НПУ и Специализированной экологической прокуратуры ОГП разоблачили трех должностных лиц, которые организовали эту преступную схему. Им уже сообщено о подозрении.

"Понимаю, что это не единственная стихийная или незаконная свалка и, это точно, не последние граждане, которые нарушили закон. Но, надеюсь, что хоть для кого-то это станет профилактикой и чиновники не допустят такой ситуации, чтобы не стать следующими подозреваемыми", - отметил Небытов.

По информации Офиса Генпрокурора, мусорные насыпи вызвали загрязнение окружающих земель, в том числе частной и коммунальной собственности. Общая площадь загрязненных участков составляет около 1 гектара. По предварительным оценкам, сумма нанесенного ущерба превышает 600 тыс. грн.

Небытов сообщил, что в этом году полицейские сообщили о подозрении в 970 уголовных производствах лицам за совершение преступлений против окружающей среды. Разоблачена и прекращена деятельность 42 организованных преступных групп, совершивших 183 преступления против окружающей среды.

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Мусорная свалка в Киевской области
Мусорная свалка в Киевской области
Мусорная свалка в Киевской области
Мусорная свалка в Киевской области
Мусорная свалка в Киевской области
Мусорная свалка в Киевской области

Автор: 

мусор (492) свалка (178) экология (1611) Небытов Андрей (168)


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Місцева влада і дільничий поліцейський навіть не здогадувались .
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17.07.2025 12:23 Ответить
Місцева, московитів свора, гадять Україні, як і тіж коригувальники та привладні на посадах!
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17.07.2025 12:40 Ответить
Цю новину треба було в Бізнес Цензор добавляти, на мою думку
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17.07.2025 12:46 Ответить
Садового затримали?
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17.07.2025 12:49 Ответить
Сміттєпереробний завод потрібно будувати - як не в цьму місці зсиплють то в іншому - Садовий не дасть збрехати - по всій Україні гадив
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17.07.2025 12:53 Ответить
 
 