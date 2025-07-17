На Київщині "працювало" незаконне сміттєзвалище: викрито трьох посадовців, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Троє посадовців організували незаконну роботу полігону твердих побутових відходів поблизу міста Фастів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

"На Київщині серед зелених полів і лісів, "працювало" незаконне сміттєзвалище. Ніяких екологічних норм. Ніякої безпеки. Лише цинічна схема заробітку на отруєнні землі, води та повітря. І все це - під "дахом" службових осіб однієї з місцевих громад.

Без вентиляції у таких звалищах накопичується метан. Під час спеки це може призвести до масштабних пожеж. Пластик, хімікати, фарби, гума – усе це при загорянні перетворюється на токсичну хмару, яка отруює все навколо. Саме так починаються великі екологічні трагедії", - йдеться в повідомленні.

Завдяки злагодженим діям оперативників кримінальної поліції, слідчих НПУ та Спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП викрито трьох посадовців, які організували цю злочинну схему. Їм вже повідомлено про підозру.

"Розумію, що це не єдине стихійне або незаконне сміттєзвалище і, це точно, не останні громадяни, які порушили закон. Але, сподіваюсь, що хоч для когось це стане профілактикою і посадовці не допустять такої ситуації, щоб не стати наступними підозрюваними", - зазначив Нєбитов.

За інформацією Офісу Генпрокурора, сміттєві насипи спричинили забруднення навколишніх земель, у тому числі приватної та комунальної власності. Загальна площа забруднених ділянок становить близько 1 гектара. За попередніми оцінками, сума завданих збитків перевищує 600 тис. грн.

Нєбитов повідомив, що цього року поліцейські повідомили про підозру у 970 кримінальних провадженнях особам за вчинення злочинів проти довкілля. Викрито та припинено діяльність 42 організованих злочинних груп, які скоїли 183 злочини проти довкілля.

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