Более 30 тыс. евро за пересечение границы с Молдовой: на Буковине раскрыт канал побега мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин через границу в Молдову.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Схему организовал местный житель, который за деньги помогал уклонистам пересечь границу вне пунктов пропуска.

Как отмечается, трех мужчин из Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областей везли микроавтобусом к пограничной полосе через отдел "Кельменці". Все они заплатили более 30 тыс. евро за попытку выезда из Украины.

Правоохранители задержали водителя и пассажиров на окраине пограничного села. Мужчинам составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Организатору же объявлено подозрение по ст. 332 УКУ.

Операцию провели совместно с полицией, внутренней безопасностью и под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.

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