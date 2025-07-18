Более 30 тыс. евро за пересечение границы с Молдовой: на Буковине раскрыт канал побега мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Буковине пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин через границу в Молдову.
Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Схему организовал местный житель, который за деньги помогал уклонистам пересечь границу вне пунктов пропуска.
Как отмечается, трех мужчин из Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областей везли микроавтобусом к пограничной полосе через отдел "Кельменці". Все они заплатили более 30 тыс. евро за попытку выезда из Украины.
Правоохранители задержали водителя и пассажиров на окраине пограничного села. Мужчинам составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Организатору же объявлено подозрение по ст. 332 УКУ.
Операцию провели совместно с полицией, внутренней безопасностью и под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.
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А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Якось невдобно получилося...
по логіці, вже багато людей виїхало, і бажаючих стало менше, та й виїхали не бідняки, а залишились якраз бідні. тобто попит на виїзд впав, що повинно знизити ціну, і грошей у людей поменшало, що теж повинно знизити ціну.
щось тут не так. в цій державі.
Скотиняки зкацаплені, виховані на серіалах, з телеКаналів олігархів змосковщених, про СКОТІВ та Акакаяразніца говнобородька!!!
Типові «комбайньори і шахтьри», від прутіна!?!?
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.