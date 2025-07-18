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Более 30 тыс. евро за пересечение границы с Молдовой: на Буковине раскрыт канал побега мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин через границу в Молдову.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Буковине раскрыли канал переправки уклонистов в Молдову

Схему организовал местный житель, который за деньги помогал уклонистам пересечь границу вне пунктов пропуска.

Как отмечается, трех мужчин из Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областей везли микроавтобусом к пограничной полосе через отдел "Кельменці". Все они заплатили более 30 тыс. евро за попытку выезда из Украины.

На Буковине раскрыли канал переправки уклонистов в Молдову

Правоохранители задержали водителя и пассажиров на окраине пограничного села. Мужчинам составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы. Организатору же объявлено подозрение по ст. 332 УКУ.

Операцию провели совместно с полицией, внутренней безопасностью и под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пересечение границы с помощью "скорой": на Закарпатье разоблачена схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (903) Госпогранслужба (6687) уклонисты (990) Львовская область (2968) Стрыйский район (23)


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Топ комментарии
+6
Чого ж вони так...
А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
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18.07.2025 13:03 Ответить
+6
на Буковині викрито канал втечі чоловіків від обраного ними Президента.
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18.07.2025 13:04 Ответить
+4
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18.07.2025 13:07 Ответить
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Чого ж вони так...
А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
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18.07.2025 13:03 Ответить
Навміть "саміт перших лєдєй і жантальмєнов" є але ніт
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18.07.2025 13:06 Ответить
Так то вони ж, до стефанішиної або фірташа, і проривалися, щоб розповісти про своє бачення, на кластери і саміти міру-мір??

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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18.07.2025 13:16 Ответить
А яке відношення це має до кластерів та меморандумів?
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18.07.2025 13:18 Ответить
на Буковині викрито канал втечі чоловіків від обраного ними Президента.
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18.07.2025 13:04 Ответить
Хах.. шкода що у змі нема таких цитат))
Якось невдобно получилося...
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18.07.2025 13:05 Ответить
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18.07.2025 13:07 Ответить
А в ТЦК відправляють Зеленського боронити чи Україну?
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18.07.2025 13:19 Ответить
чому ціна росте?

по логіці, вже багато людей виїхало, і бажаючих стало менше, та й виїхали не бідняки, а залишились якраз бідні. тобто попит на виїзд впав, що повинно знизити ціну, і грошей у людей поменшало, що теж повинно знизити ціну.

щось тут не так. в цій державі.
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18.07.2025 13:07 Ответить
ціна росте, тому що щодня канали виїзду перекривають, це ж зрозуміло
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18.07.2025 13:10 Ответить
смієшся? прикордонників перекрили?
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18.07.2025 13:11 Ответить
ДБР шмонають прикордонців. Бо відчувають запахи бабла
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18.07.2025 14:16 Ответить
Це ті, що шукають заробітку, в «ТЕЛЕГРАМ-помийці»!!??
Скотиняки зкацаплені, виховані на серіалах, з телеКаналів олігархів змосковщених, про СКОТІВ та Акакаяразніца говнобородька!!!
Типові «комбайньори і шахтьри», від прутіна!?!?
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18.07.2025 13:11 Ответить
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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18.07.2025 13:18 Ответить
Добре тобі валовому сидіти в польші ???
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18.07.2025 13:45 Ответить
Добре, що я, не якесь «на Ло»?!?
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18.07.2025 13:52 Ответить
 
 