Понад 30 тис. євро за перетин кордону з Молдовою: на Буковині викрито канал втечі чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон до Молдови.
Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Схему організував місцевий мешканець, який за гроші допомагав ухилянтам перетнути кордон поза пунктами пропуску.
Як зазначається, трьох чоловіків із Київської, Хмельницької та Тернопільської областей везли мікроавтобусом до прикордонної смуги через відділ "Кельменці". Усі вони сплатили понад 30 тис. євро за спробу виїзду з України.
Правоохоронці затримали водія та пасажирів на околиці прикордонного села. Чоловікам склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Організатору ж оголошено підозру за ст. 332 ККУ.
Операцію провели спільно з поліцією, внутрішньою безпекою та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Якось невдобно получилося...
по логіці, вже багато людей виїхало, і бажаючих стало менше, та й виїхали не бідняки, а залишились якраз бідні. тобто попит на виїзд впав, що повинно знизити ціну, і грошей у людей поменшало, що теж повинно знизити ціну.
щось тут не так. в цій державі.
Скотиняки зкацаплені, виховані на серіалах, з телеКаналів олігархів змосковщених, про СКОТІВ та Акакаяразніца говнобородька!!!
Типові «комбайньори і шахтьри», від прутіна!?!?
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.