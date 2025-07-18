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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Понад 30 тис. євро за перетин кордону з Молдовою: на Буковині викрито канал втечі чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон до Молдови

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Буковині викрили канал переправлення ухилянтів до Молдови

Схему організував місцевий мешканець, який за гроші допомагав ухилянтам перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Як зазначається, трьох чоловіків із Київської, Хмельницької та Тернопільської областей везли мікроавтобусом до прикордонної смуги через відділ "Кельменці". Усі вони сплатили понад 30 тис. євро за спробу виїзду з України.

На Буковині викрили канал переправлення ухилянтів до Молдови

Правоохоронці затримали водія та пасажирів на околиці прикордонного села. Чоловікам склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Організатору ж оголошено підозру за ст. 332 ККУ.

Операцію провели спільно з поліцією, внутрішньою безпекою та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перетин кордону за допомогою "швидкої": на Закарпатті викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (855) Держприкордонслужба ДПСУ (6251) ухилянти (1061) Львівська область (2497) Стрийський район (23)


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Топ коментарі
+6
Чого ж вони так...
А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
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18.07.2025 13:03 Відповісти
+5
на Буковині викрито канал втечі чоловіків від обраного ними Президента.
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18.07.2025 13:04 Відповісти
+3
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18.07.2025 13:07 Відповісти
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Чого ж вони так...
А як же оце все - кластери, меморандуми, безпекові договори, міністерство єдності та Повернення....
Чого їм не вистачає
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18.07.2025 13:03 Відповісти
Навміть "саміт перших лєдєй і жантальмєнов" є але ніт
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18.07.2025 13:06 Відповісти
Так то вони ж, до стефанішиної або фірташа, і проривалися, щоб розповісти про своє бачення, на кластери і саміти міру-мір??

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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18.07.2025 13:16 Відповісти
А яке відношення це має до кластерів та меморандумів?
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18.07.2025 13:18 Відповісти
на Буковині викрито канал втечі чоловіків від обраного ними Президента.
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18.07.2025 13:04 Відповісти
Хах.. шкода що у змі нема таких цитат))
Якось невдобно получилося...
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18.07.2025 13:05 Відповісти
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18.07.2025 13:07 Відповісти
А в ТЦК відправляють Зеленського боронити чи Україну?
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18.07.2025 13:19 Відповісти
чому ціна росте?

по логіці, вже багато людей виїхало, і бажаючих стало менше, та й виїхали не бідняки, а залишились якраз бідні. тобто попит на виїзд впав, що повинно знизити ціну, і грошей у людей поменшало, що теж повинно знизити ціну.

щось тут не так. в цій державі.
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18.07.2025 13:07 Відповісти
ціна росте, тому що щодня канали виїзду перекривають, це ж зрозуміло
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18.07.2025 13:10 Відповісти
смієшся? прикордонників перекрили?
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18.07.2025 13:11 Відповісти
Це ті, що шукають заробітку, в «ТЕЛЕГРАМ-помийці»!!??
Скотиняки зкацаплені, виховані на серіалах, з телеКаналів олігархів змосковщених, про СКОТІВ та Акакаяразніца говнобородька!!!
Типові «комбайньори і шахтьри», від прутіна!?!?
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18.07.2025 13:11 Відповісти
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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18.07.2025 13:18 Відповісти
Добре тобі валовому сидіти в польші ???
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18.07.2025 13:45 Відповісти
Добре, що я, не якесь «на Ло»?!?
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18.07.2025 13:52 Відповісти
 
 