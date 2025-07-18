Понад 30 тис. євро за перетин кордону з Молдовою: на Буковині викрито канал втечі чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон до Молдови.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Схему організував місцевий мешканець, який за гроші допомагав ухилянтам перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Як зазначається, трьох чоловіків із Київської, Хмельницької та Тернопільської областей везли мікроавтобусом до прикордонної смуги через відділ "Кельменці". Усі вони сплатили понад 30 тис. євро за спробу виїзду з України.

Правоохоронці затримали водія та пасажирів на околиці прикордонного села. Чоловікам склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Організатору ж оголошено підозру за ст. 332 ККУ.

Операцію провели спільно з поліцією, внутрішньою безпекою та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.

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