Перетин кордону за допомогою "швидкої": на Закарпатті викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії із використанням карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.







Як зазначається, до організації схеми причетні троє осіб: 62-річний мешканець Рахова та двоє харків’ян. Вони планували перевезти ухилянта автомобілем приватної фірми, що надає послуги медичного транспорту. За такий "сервіс" клієнт мав заплатити 10 тисяч доларів.

Правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, 55 тис. гривень, п’ять мобільних телефонів і автомобіль "швидкої". Усі троє організаторів затримані, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 ККУ. Ухилянта притягнули до адмінвідповідальності.

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