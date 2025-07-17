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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Перетин кордону за допомогою "швидкої": на Закарпатті викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з поліцією викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії із використанням карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті викрили схему втечі ухилянтів через кордон у "швидкій"
На Закарпатті викрили схему втечі ухилянтів через кордон у "швидкій"
На Закарпатті викрили схему втечі ухилянтів через кордон у "швидкій"

Як зазначається, до організації схеми причетні троє осіб: 62-річний мешканець Рахова та двоє харків’ян. Вони планували перевезти ухилянта автомобілем приватної фірми, що надає послуги медичного транспорту. За такий "сервіс" клієнт мав заплатити 10 тисяч доларів.

Правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, 55 тис. гривень, п’ять мобільних телефонів і автомобіль "швидкої". Усі троє організаторів затримані, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 ККУ. Ухилянта притягнули до адмінвідповідальності.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6250) ухилянти (1060) Закарпатська область (2101)


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А що таке "призовний вік"? У нас же в період мобілізації призову немає. Та і що значить "переправлення ухилянтів"? У автора статті на руках рішення суду, де цих осіб вже визнали винними? Так багато питань, на які журналісти так скромно не відповідають...
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17.07.2025 17:28 Відповісти
Пішов курва на *** задрот їбаний
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17.07.2025 18:43 Відповісти
Посипався ботяра))
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17.07.2025 18:51 Відповісти
Тоді я ,,нескромно,, відповім. На період воєнного стану особам чоловічої статті у віці 18-60 років заборонено перетинати кордон України без Указом Президента №64/22 та постановою Кабінета міністрів №57. З деякими винятками які дозволяють перетин. Список винятків знайдеш сам.
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17.07.2025 18:46 Відповісти
 
 