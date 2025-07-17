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Пересечение границы с помощью "скорой": на Закарпатье раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с полицией разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию с использованием кареты скорой помощи.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Закарпатье раскрыли схему побега уклонистов через границу в "швидкій"
На Закарпатье раскрыли схему побега уклонистов через границу в "швидкій"
На Закарпатье раскрыли схему побега уклонистов через границу в "швидкій"

Как отмечается, к организации схемы причастны три человека: 62-летний житель Рахова и двое харьковчан. Они планировали перевезти уклониста автомобилем частной фирмы, предоставляющей услуги медицинского транспорта. За такой "сервис" клиент должен был заплатить 10 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, 55 тыс. гривен, пять мобильных телефонов и автомобиль "скорой". Все трое организаторов задержаны, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 332 УКУ. Уклониста привлекли к админответственности.

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Автор: 

Госпогранслужба (6686) уклонисты (989) Закарпатская область (2628)


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А що таке "призовний вік"? У нас же в період мобілізації призову немає. Та і що значить "переправлення ухилянтів"? У автора статті на руках рішення суду, де цих осіб вже визнали винними? Так багато питань, на які журналісти так скромно не відповідають...
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17.07.2025 17:28 Ответить
Пішов курва на *** задрот їбаний
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17.07.2025 18:43 Ответить
Посипався ботяра))
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17.07.2025 18:51 Ответить
Тоді я ,,нескромно,, відповім. На період воєнного стану особам чоловічої статті у віці 18-60 років заборонено перетинати кордон України без Указом Президента №64/22 та постановою Кабінета міністрів №57. З деякими винятками які дозволяють перетин. Список винятків знайдеш сам.
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17.07.2025 18:46 Ответить
Дозволю собі не погодитись. Хоча і дивився ці документи раніше, все ж переглянув повторно, і цікаво, що там ні слова про "осіб чоловічої статті у віці 18-60 років". Так, у постанові №57 є 5 згадувань слова "заборонено", але нічого про "осіб чоловічої статті у віці 18-60 років". А знаєте чому? Тому що в такому випадку, ця постанова суперечила б статті 24 КУ, і це зробили свідомо - явно в постанові це не згадують, але фактично це є. Тому "законність" ось цього всього - досить сумнівна. А щодо указу президента №64/22, там є лише ось таке "У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України", і щось я тут не бачу ні про кордон, ні про "осіб чоловічої статті"
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17.07.2025 18:56 Ответить
Ось тобі і обмежили Конституційні права на законній підставі на час війни. Буде потрібно, будуть обмеження і для ,, жіночої статті,, якщо ти вже дослівно хочеш.
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17.07.2025 19:03 Ответить
Це так не працює

Рішення КСУ від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005
У цьому рішенні Конституційний Суд України прямо зазначив, що у разі неоднозначного (множинного) тлумачення норм права, яке допускає різні підходи, вони повинні застосовуватися в такому значенні, яке є найбільш сприятливим для особи.

Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово підтверджував цей підхід, наприклад:
Постанова Верховного Суду від 05.12.2018 у справі №640/17304/18 - вказано, що суперечності або неузгодженості правових норм повинні тлумачитися на користь особи, яка звертається за захистом прав.

Тому якщо чого не вказано явно, але це обмежено - це точно не "на законній підставі на час війни". Будь яка недомовленність у законі трактується на користь громадян, а не влади. І у нас, нагадую, немає війни. Є воєнний стан. Стан війни - то трішки інше, його досі не впроваджено.
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17.07.2025 19:06 Ответить
Я так розумію в тебе є бажання здриснуть з країни і зовсім немає бажання її захисту. Тому ти знайдеш ще купу циркулярів. Якби розробляли укази про обмеження з усілякими можливими захистами бекдорів від ,,правознавців,, на кшалт тебе, то війна вже три з половиною роки, а цей Указ ще б і не опублікували. Та й не потрібно вже б було. Бо ви б усі здриснули і тут вже були б кацапи.
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17.07.2025 19:17 Ответить
Ці "циркуляри" - Конституція, закони - це не просто формальності. Це те, що тримає нас у межах цивілізованого суспільства, створює передбачувані правила гри й гарантує, що жоден "сильний світу цього" не зможе безкарно вершити свавілля. Право - це єдина альтернатива дикому праву сильнішого, де вирішує не закон, а груба сила, зв'язки чи гроші. Якщо вам комфортно жити в такому хаосі безправ'я - це ваш особистий вибір. Але не треба вважати, що інші теж готові миритися з перетворенням країни на територію без правил.

Закон потрібен не державі - він потрібен громадянам. Саме він захищає слабшого від сильнішого, а громадянина - від свавілля влади. І як тільки ми починаємо ставитися до законів як до "циркулярів", так одразу й втрачаємо шанс жити у правовій державі, де права і свободи - не милість можновладців, а гарантія, яку неможливо відібрати.
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17.07.2025 19:20 Ответить
 
 