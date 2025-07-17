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Пересечение границы с помощью "скорой": на Закарпатье раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с полицией разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию с использованием кареты скорой помощи.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к организации схемы причастны три человека: 62-летний житель Рахова и двое харьковчан. Они планировали перевезти уклониста автомобилем частной фирмы, предоставляющей услуги медицинского транспорта. За такой "сервис" клиент должен был заплатить 10 тысяч долларов.
Правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, 55 тыс. гривен, пять мобильных телефонов и автомобиль "скорой". Все трое организаторов задержаны, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 332 УКУ. Уклониста привлекли к админответственности.
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Рішення КСУ від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005
У цьому рішенні Конституційний Суд України прямо зазначив, що у разі неоднозначного (множинного) тлумачення норм права, яке допускає різні підходи, вони повинні застосовуватися в такому значенні, яке є найбільш сприятливим для особи.
Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово підтверджував цей підхід, наприклад:
Постанова Верховного Суду від 05.12.2018 у справі №640/17304/18 - вказано, що суперечності або неузгодженості правових норм повинні тлумачитися на користь особи, яка звертається за захистом прав.
Тому якщо чого не вказано явно, але це обмежено - це точно не "на законній підставі на час війни". Будь яка недомовленність у законі трактується на користь громадян, а не влади. І у нас, нагадую, немає війни. Є воєнний стан. Стан війни - то трішки інше, його досі не впроваджено.
Закон потрібен не державі - він потрібен громадянам. Саме він захищає слабшого від сильнішого, а громадянина - від свавілля влади. І як тільки ми починаємо ставитися до законів як до "циркулярів", так одразу й втрачаємо шанс жити у правовій державі, де права і свободи - не милість можновладців, а гарантія, яку неможливо відібрати.