Правоохранители нашли девушку, которая кричала в метро Киева пророссийские лозунги: она говорит, что была пьяна. ФОТО

Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Так, правоохранители начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.

"Поэтому полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит", - говорится в сообщении.

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Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой будут общаться работники СБУ.