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Правоохранители нашли девушку, которая кричала в метро Киева пророссийские лозунги: она говорит, что была пьяна. ФОТО

Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Так, правоохранители начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.

девушка кричала слава россии в метро

"Поэтому полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой будут общаться работники СБУ.

Автор: 

Киев (25886) Метрополитен (1020) Нацполиция (16645)


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Топ комментарии
+66
Алкоголь лише усугубляє вину.
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19.07.2025 12:05 Ответить
+53
Що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:08 Ответить
+34
П'яний проспиться, ідіот-ніколи.
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19.07.2025 12:06 Ответить
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Алкоголь лише усугубляє вину.
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19.07.2025 12:05 Ответить
буха кацарка. Повний комплект.
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19.07.2025 12:42 Ответить
Шо у тверезого на думці, то у пьяного на язику.
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19.07.2025 13:22 Ответить
Підозрюю, що вона бреше, що нічого не пам'ятає. Це звичайна продажна тварюка, яка за бабки погодилася восхваляти рашку в публічному місці. Ще й так вдало зняли і виклали на загал докази виконання її завдання. Повезло шмарі! Може СБУ все-таки виведе її на чисту воду!
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19.07.2025 13:34 Ответить
Суто совкове понятіє!
І цікаво, як вона прославляла країну-агрессор? Казала що росіяни зайняли чергове село на Сумщині, чи те, що у росіян є Іскандери, а в нас немає? Чи те, що Суровікін збудував кращі оборонні укріплення ніж Синьогубін під Харковом?
Тоненьку грань між свободою переконань і політичним терором злизала здається пʼяна свиня!
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19.07.2025 15:13 Ответить
У СБУ бажано спілкування у "збоченій формі"...
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19.07.2025 12:06 Ответить
Лікуйтесь, можливо ще є шанс.
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19.07.2025 13:01 Ответить
П'яний проспиться, ідіот-ніколи.
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19.07.2025 12:06 Ответить
Ну больше штраф получит и дольше будет улицы подметать 😁
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19.07.2025 12:07 Ответить
А вам, батенька, в психиатрическую лечебницу - немедля!
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19.07.2025 12:14 Ответить
Що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:08 Ответить
І по іншому у цієї шмари, вже не буде.
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19.07.2025 12:14 Ответить
Там може й оточене варто її перевірити.
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19.07.2025 13:00 Ответить
Коментатор Сергійко з одостатевої родини, котрий захищав її в коментарях минулої новини, буде дуже радий такій кваліфікації дій. Це ж жінка, тому 173АП, а не 436-2КК.
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19.07.2025 12:08 Ответить
А мала мід час затримання шоб не дістатись в в руки поліцейським стрибнути на рейки метро
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19.07.2025 12:19 Ответить
Потрібно було зробити їй фізичне зауваження і відправити шити рукавиці.
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19.07.2025 12:20 Ответить
Десять оральних.
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19.07.2025 12:51 Ответить
анальних?
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19.07.2025 13:19 Ответить
Можна й так. Головне - щоб у неї бульби з носа повилазили.
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19.07.2025 14:10 Ответить
бажано залишки мізків.
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19.07.2025 14:19 Ответить
Чому б її не позбавити громадянства та не депортувати в Сосію. Нехай там налагоджує особисте життя у рідному середовищі. Смішне покарання для колаборантів під час війни це плювок в обличчя родичам загиблих від рук тих кого вона вихваляла.
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19.07.2025 12:21 Ответить
+ 💯!

чому ніхто не затопив їй в пику прямо в метро і не здав поліції ?

скільки вже у нас рідних загиблих, друзів військових та й просто патріотів ?
і всі мовчали?

.
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19.07.2025 13:24 Ответить
Вчить матчасть. Відео з метро росповсюджене. Їй добре приклалися до пики.
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19.07.2025 14:25 Ответить
чому у метро її ніхто на протверезив?
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19.07.2025 12:24 Ответить
протверизили ,ти шо не бачив
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19.07.2025 12:27 Ответить
А треба було, невзначай, під потяг зіштовхнути. )
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19.07.2025 12:50 Ответить
нпілася я пьяна не доєду додому
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19.07.2025 12:26 Ответить
А когда уже найдут и арестуют того посадовца,который кричал - "финансирование армии это популизм".
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19.07.2025 12:27 Ответить
В ту його бабу, яка здавала позиції ЗСУ в тєлєграммє?
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19.07.2025 12:31 Ответить
Ну, виправдання таке собі - проблеми в особистому житті кацапи можуть виправити одним пострілом
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19.07.2025 12:28 Ответить
Покажіть літсо її. Може я візьму її до себе на перевиховання
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19.07.2025 12:29 Ответить
В Польщу? То їй буде за нагороду! Її треба на передок, та в посадці до дерева прив'язати, щоб побачила "руськіх братьєв" та вивчила нові лозунги. )
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19.07.2025 12:54 Ответить
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19.07.2025 13:02 Ответить
відправляйте в Оркостан !

.
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19.07.2025 13:26 Ответить
Ні-ні. Навіть під страхом смерті🙈
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19.07.2025 13:55 Ответить
що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:29 Ответить
Подальші дії не пам'ятає? 🤔 А як щодо "що в тверезого на умі - те у п' яного на язиці"? Ось чому у розвідшколи брали лише тих, хто алкоголю зовсім не вживав. А такі дури власне потім стають одноразовими диверсантками біля ТЦК, відділень поліції, чи у громадських місцях.
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19.07.2025 12:29 Ответить
А когда-то в метро пьяных не пускали.
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19.07.2025 12:31 Ответить
Кацапня завжди, коли за сраку візьмуть - то не я, нас там нєт, за три ****** ФСБ знайшло дурепу для провокації.
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19.07.2025 12:32 Ответить
Тю, чомусь я навіть в хлам бухий був, то таке не кричав. От "путінх@йло" кричав, а таке - ні!
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19.07.2025 12:34 Ответить
В мене сусід алкоголік, коли напивається до бєлочкі, кричить що всіх зебілів треба розстріляти. Ніби протизаконно, але ж...
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19.07.2025 12:35 Ответить
В КК немає покарань за подібне. Навіть навпаки - агорода.
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19.07.2025 12:54 Ответить
Ума палата. Проблема в особистому? Чого дівчині сидіти в Україні? Робиш закордонний паспорт, їдеш в Німеччнину, Данію, Норвегію, там сидиш на допомозі. А паралельно вчиш мову та влаштовуєш власне життя з місцевим контингентом. І кричи там хоч 100500 разів про кацапів.
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19.07.2025 12:35 Ответить
Про кацапів ніде кричати не треба і ні при яких обставинах!
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19.07.2025 13:25 Ответить
Значить її мають судити п'яні судді. )
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19.07.2025 12:38 Ответить
Уся ліва рука пописана. Вона емоційно нестабільна. Треба на дурку на перевірку її.
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19.07.2025 12:39 Ответить
Або наркоманка, або алкоголічка, може і те і інше разом. Але скаже, що то кішка подряпала.
А в дурці що? Видадуть довідку, що хвора на голову, то їй буде та довідка за відмазку. Можна буде і далі кричати всяку х..ню.
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19.07.2025 13:00 Ответить
Дати п"ятдесят "гарячих" по дупі і сказати - забудь...ну раз ти така забудькувата...
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19.07.2025 12:40 Ответить
Проблеми у особистому житті, бо набухли🔥 губи в штанах, а її ніхто не любить❤️‍🩹, от і кричить 😭 🧟 як коти🐈 весною.
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19.07.2025 12:41 Ответить
Ну хай їде в рашку і найде собі якогось кадировця чи бурята...
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19.07.2025 12:57 Ответить
Краще вже китайця. Вони не бухають (хоча на росіссі може і бухають, не знаю) та працьовиті.
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19.07.2025 13:03 Ответить
З якого переполоху цій дурепі бажати кращого? Хоча я підозрюю, що ніяка вона не дурепа, в продажна тварюка, яка за бабки погодилася восхваляти рашку в публічному місці. Ще й так вдало зняли і виклали на загал докази виконання її завдання. Повезло шмарі!
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19.07.2025 13:30 Ответить
Тепер буде час і привід протверезіть...
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19.07.2025 12:51 Ответить
Черенок від шухлі її в передок
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19.07.2025 12:57 Ответить
Ви дуже жорстокі, не можна так. Тільки в задок
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19.07.2025 13:02 Ответить
А передок запіномонтажити і зникнуть проблеми в особистому житті.
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19.07.2025 13:08 Ответить
Що у тверезого в голові, те у п'яного на язиці! Аксіома життєва!!
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19.07.2025 13:01 Ответить
Краще на китайській кнопайте Галя) тут більшість по рюзьгє не розуміють,) а що до Зелі, то НІ!!!!!!! - нє пАмєшало!!!!!!!!! )
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19.07.2025 13:18 Ответить
піськограй хоч мову вивчив , а ти і на це не здатна !
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19.07.2025 13:21 Ответить
...реклама кацапськоі пілотки.
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19.07.2025 13:07 Ответить
Прочитав коментарі, не треба їй нічого робити. Відвезти на передову, здати кацапам, вони їй такий рюський мір засобачать, що як і виживе, то все життя буде на ліки працювати.
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19.07.2025 13:18 Ответить
Хачу к сваім)))в акопи))
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19.07.2025 13:40 Ответить
Вона й зараз виглядає нетверезо : так штанці в розкішницю запхала.точно з п'яна)))
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19.07.2025 13:39 Ответить
А твереза мабуть підпалювала авто війсковослужбовців?
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19.07.2025 13:39 Ответить
типова представниця "нас бамбят 8лет"...."путен введи войска"....а виїхати і жити на парашу не хоче тварюка...їй треба тут насрати.
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19.07.2025 13:54 Ответить
На виправні роботи кобилу.Нехай завали після бомбардувань розбирає .
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19.07.2025 13:54 Ответить
Вона кричала проросійськи гасла не тому, що була п"яна, а тому, що вона ворог. Готовий потенційний (а може вже і реальний) агент ФСБ. Легко наведе ракети, здасть місця дислокації ВСУ, закладе вибухівку у під"їзд. А може вже і робила.
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19.07.2025 14:03 Ответить
З такою пілоткою неможливо розраховувати що не буде проблем у "особистому житті"..
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19.07.2025 14:17 Ответить
Злочин у стані сп'яніння - це ще більший злочин.
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19.07.2025 14:47 Ответить
Є приказка. Що в тверезого на умі, то у п'яного на язику. Ось вам і суть цієї дівчини, яка приховувала свої погляди досить довго.
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19.07.2025 14:49 Ответить
обратите внимание на вагину..))жаль,дурехе досталась..
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19.07.2025 15:14 Ответить
Це ж треба! Іщуть пожарниє, іщеть міліція... Награду поліцмейстеру і Хайль Зеленський!
А те, що працівники ТЦК за ніч у бусику забили до смерті мобілізованного, а потім витягли його труп за ноги, як забиту худобу, на плацу у Київському збірному центрі і поїхали собі далі - це фігня? Хайль Зеленський?
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19.07.2025 15:21 Ответить
Так, жінку покарають за провину. Але подивилась коментарі: одна надія, що це переважно орко-боти.
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19.07.2025 15:26 Ответить
 
 