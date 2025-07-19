Правоохранители нашли девушку, которая кричала в метро Киева пророссийские лозунги: она говорит, что была пьяна. ФОТО
Полицейские привлекли к административной ответственности девушку, которая в столичном метро высказывалась в пользу государства-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Так, правоохранители начали проверку по факту обнаруженного в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора.
"Поэтому полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит", - говорится в сообщении.
Полицейские составили в отношении нарушительницы административный протокол по ст. 173 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток. В дальнейшем с девушкой будут общаться работники СБУ.
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І цікаво, як вона прославляла країну-агрессор? Казала що росіяни зайняли чергове село на Сумщині, чи те, що у росіян є Іскандери, а в нас немає? Чи те, що Суровікін збудував кращі оборонні укріплення ніж Синьогубін під Харковом?
Тоненьку грань між свободою переконань і політичним терором злизала здається пʼяна свиня!
чому ніхто не затопив їй в пику прямо в метро і не здав поліції ?
скільки вже у нас рідних загиблих, друзів військових та й просто патріотів ?
і всі мовчали?
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А в дурці що? Видадуть довідку, що хвора на голову, то їй буде та довідка за відмазку. Можна буде і далі кричати всяку х..ню.
А те, що працівники ТЦК за ніч у бусику забили до смерті мобілізованного, а потім витягли його труп за ноги, як забиту худобу, на плацу у Київському збірному центрі і поїхали собі далі - це фігня? Хайль Зеленський?