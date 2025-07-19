Правоохоронці знайшли дівчину, яка кричала в метро Києва проросійські гасла: та каже, що була п’яна. ФОТО

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності дівчину, яка у столичному метро висловлювалась на користь держави-агресора.

Про це повідомяляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Так, правоохоронці розпочали перевірку за фактом виявленого у соцмережах відео, на якому пасажирка, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки київського метрополітену, викрикувала схвальні гасла на користь країни-агресора.

"Відтак поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ.