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Правоохоронці знайшли дівчину, яка кричала в метро Києва проросійські гасла: та каже, що була п’яна. ФОТО

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності дівчину, яка у столичному метро висловлювалась на користь держави-агресора.

Про це повідомяляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Так, правоохоронці розпочали перевірку за фактом виявленого у соцмережах відео, на якому пасажирка, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки київського метрополітену, викрикувала схвальні гасла на користь країни-агресора.

дівчина кричала слава росії в метро

"Відтак поліцейські встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ.

Автор: 

Київ (19900) Метрополітен (1425) Нацполіція (15369)


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Топ коментарі
+52
Алкоголь лише усугубляє вину.
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19.07.2025 12:05 Відповісти
+43
Що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:08 Відповісти
+30
П'яний проспиться, ідіот-ніколи.
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19.07.2025 12:06 Відповісти
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Алкоголь лише усугубляє вину.
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19.07.2025 12:05 Відповісти
буха кацарка. Повний комплект.
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19.07.2025 12:42 Відповісти
Шо у тверезого на думці, то у пьяного на язику.
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19.07.2025 13:22 Відповісти
Підозрюю, що вона бреше, що нічого не пам'ятає. Це звичайна продажна тварюка, яка за бабки погодилася восхваляти рашку в публічному місці. Ще й так вдало зняли і виклали на загал докази виконання її завдання. Повезло шмарі! Може СБУ все-таки виведе її на чисту воду!
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19.07.2025 13:34 Відповісти
У СБУ бажано спілкування у "збоченій формі"...
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19.07.2025 12:06 Відповісти
Лікуйтесь, можливо ще є шанс.
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19.07.2025 13:01 Відповісти
СБУ бажано з тобою поспілкуватися
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19.07.2025 13:34 Відповісти
П'яний проспиться, ідіот-ніколи.
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19.07.2025 12:06 Відповісти
Ну больше штраф получит и дольше будет улицы подметать 😁
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19.07.2025 12:07 Відповісти
А вам, батенька, в психиатрическую лечебницу - немедля!
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19.07.2025 12:14 Відповісти
Що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:08 Відповісти
І по іншому у цієї шмари, вже не буде.
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19.07.2025 12:14 Відповісти
Там може й оточене варто її перевірити.
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19.07.2025 13:00 Відповісти
Коментатор Сергійко з одостатевої родини, котрий захищав її в коментарях минулої новини, буде дуже радий такій кваліфікації дій. Це ж жінка, тому 173АП, а не 436-2КК.
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19.07.2025 12:08 Відповісти
А мала мід час затримання шоб не дістатись в в руки поліцейським стрибнути на рейки метро
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19.07.2025 12:19 Відповісти
Потрібно було зробити їй фізичне зауваження і відправити шити рукавиці.
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19.07.2025 12:20 Відповісти
Десять оральних.
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19.07.2025 12:51 Відповісти
анальних?
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19.07.2025 13:19 Відповісти
Можна й так. Головне - щоб у неї бульби з носа повилазили.
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19.07.2025 14:10 Відповісти
Чому б її не позбавити громадянства та не депортувати в Сосію. Нехай там налагоджує особисте життя у рідному середовищі. Смішне покарання для колаборантів під час війни це плювок в обличчя родичам загиблих від рук тих кого вона вихваляла.
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19.07.2025 12:21 Відповісти
+ 💯!

чому ніхто не затопив їй в пику прямо в метро і не здав поліції ?

скільки вже у нас рідних загиблих, друзів військових та й просто патріотів ?
і всі мовчали?

.
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19.07.2025 13:24 Відповісти
чому у метро її ніхто на протверезив?
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19.07.2025 12:24 Відповісти
протверизили ,ти шо не бачив
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19.07.2025 12:27 Відповісти
А треба було, невзначай, під потяг зіштовхнути. )
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19.07.2025 12:50 Відповісти
нпілася я пьяна не доєду додому
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19.07.2025 12:26 Відповісти
А когда уже найдут и арестуют того посадовца,который кричал - "финансирование армии это популизм".
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19.07.2025 12:27 Відповісти
В ту його бабу, яка здавала позиції ЗСУ в тєлєграммє?
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19.07.2025 12:31 Відповісти
Ну, виправдання таке собі - проблеми в особистому житті кацапи можуть виправити одним пострілом
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19.07.2025 12:28 Відповісти
Покажіть літсо її. Може я візьму її до себе на перевиховання
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19.07.2025 12:29 Відповісти
В Польщу? То їй буде за нагороду! Її треба на передок, та в посадці до дерева прив'язати, щоб побачила "руськіх братьєв" та вивчила нові лозунги. )
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19.07.2025 12:54 Відповісти
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19.07.2025 13:02 Відповісти
відправляйте в Оркостан !

.
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19.07.2025 13:26 Відповісти
Ні-ні. Навіть під страхом смерті🙈
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19.07.2025 13:55 Відповісти
що у тверезого на умі, то у п'яного на язику
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19.07.2025 12:29 Відповісти
Подальші дії не пам'ятає? 🤔 А як щодо "що в тверезого на умі - те у п' яного на язиці"? Ось чому у розвідшколи брали лише тих, хто алкоголю зовсім не вживав. А такі дури власне потім стають одноразовими диверсантками біля ТЦК, відділень поліції, чи у громадських місцях.
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19.07.2025 12:29 Відповісти
А когда-то в метро пьяных не пускали.
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19.07.2025 12:31 Відповісти
Кацапня завжди, коли за сраку візьмуть - то не я, нас там нєт, за три ****** ФСБ знайшло дурепу для провокації.
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19.07.2025 12:32 Відповісти
Тю, чомусь я навіть в хлам бухий був, то таке не кричав. От "путінх@йло" кричав, а таке - ні!
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19.07.2025 12:34 Відповісти
В мене сусід алкоголік, коли напивається до бєлочкі, кричить що всіх зебілів треба розстріляти. Ніби протизаконно, але ж...
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19.07.2025 12:35 Відповісти
В КК немає покарань за подібне. Навіть навпаки - агорода.
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19.07.2025 12:54 Відповісти
Ума палата. Проблема в особистому? Чого дівчині сидіти в Україні? Робиш закордонний паспорт, їдеш в Німеччнину, Данію, Норвегію, там сидиш на допомозі. А паралельно вчиш мову та влаштовуєш власне життя з місцевим контингентом. І кричи там хоч 100500 разів про кацапів.
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19.07.2025 12:35 Відповісти
Про кацапів ніде кричати не треба і ні при яких обставинах!
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19.07.2025 13:25 Відповісти
Значить її мають судити п'яні судді. )
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19.07.2025 12:38 Відповісти
Уся ліва рука пописана. Вона емоційно нестабільна. Треба на дурку на перевірку її.
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19.07.2025 12:39 Відповісти
Або наркоманка, або алкоголічка, може і те і інше разом. Але скаже, що то кішка подряпала.
А в дурці що? Видадуть довідку, що хвора на голову, то їй буде та довідка за відмазку. Можна буде і далі кричати всяку х..ню.
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19.07.2025 13:00 Відповісти
Дати п"ятдесят "гарячих" по дупі і сказати - забудь...ну раз ти така забудькувата...
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19.07.2025 12:40 Відповісти
Проблеми у особистому житті, бо набухли🔥 губи в штанах, а її ніхто не любить❤️‍🩹, от і кричить 😭 🧟 як коти🐈 весною.
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19.07.2025 12:41 Відповісти
Ну хай їде в рашку і найде собі якогось кадировця чи бурята...
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19.07.2025 12:57 Відповісти
Краще вже китайця. Вони не бухають (хоча на росіссі може і бухають, не знаю) та працьовиті.
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19.07.2025 13:03 Відповісти
З якого переполоху цій дурепі бажати кращого? Хоча я підозрюю, що ніяка вона не дурепа, в продажна тварюка, яка за бабки погодилася восхваляти рашку в публічному місці. Ще й так вдало зняли і виклали на загал докази виконання її завдання. Повезло шмарі!
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19.07.2025 13:30 Відповісти
Тепер буде час і привід протверезіть...
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19.07.2025 12:51 Відповісти
Черенок від шухлі її в передок
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19.07.2025 12:57 Відповісти
Ви дуже жорстокі, не можна так. Тільки в задок
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19.07.2025 13:02 Відповісти
А передок запіномонтажити і зникнуть проблеми в особистому житті.
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19.07.2025 13:08 Відповісти
Що у тверезого в голові, те у п'яного на язиці! Аксіома життєва!!
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19.07.2025 13:01 Відповісти
Краще на китайській кнопайте Галя) тут більшість по рюзьгє не розуміють,) а що до Зелі, то НІ!!!!!!! - нє пАмєшало!!!!!!!!! )
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19.07.2025 13:18 Відповісти
піськограй хоч мову вивчив , а ти і на це не здатна !
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19.07.2025 13:21 Відповісти
...реклама кацапськоі пілотки.
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19.07.2025 13:07 Відповісти
Прочитав коментарі, не треба їй нічого робити. Відвезти на передову, здати кацапам, вони їй такий рюський мір засобачать, що як і виживе, то все життя буде на ліки працювати.
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19.07.2025 13:18 Відповісти
Хачу к сваім)))в акопи))
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19.07.2025 13:40 Відповісти
Вона й зараз виглядає нетверезо : так штанці в розкішницю запхала.точно з п'яна)))
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19.07.2025 13:39 Відповісти
А твереза мабуть підпалювала авто війсковослужбовців?
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19.07.2025 13:39 Відповісти
типова представниця "нас бамбят 8лет"...."путен введи войска"....а виїхати і жити на парашу не хоче тварюка...їй треба тут насрати.
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19.07.2025 13:54 Відповісти
На виправні роботи кобилу.Нехай завали після бомбардувань розбирає .
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19.07.2025 13:54 Відповісти
Вона кричала проросійськи гасла не тому, що була п"яна, а тому, що вона ворог. Готовий потенційний (а може вже і реальний) агент ФСБ. Легко наведе ракети, здасть місця дислокації ВСУ, закладе вибухівку у під"їзд. А може вже і робила.
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19.07.2025 14:03 Відповісти
З такою пілоткою неможливо розраховувати що не буде проблем у "особистому житті"..
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19.07.2025 14:17 Відповісти
 
 