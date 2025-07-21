Россияне атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами в Степногорске - водитель успел выпрыгнуть. ФОТО
Враг продолжает террор жителей Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Степногорске россияне атаковали гражданскую машину несколькими FPV-дронами. Машина сгорела дотла", - говорится в сообщении.
Как отмечается, водитель успел выпрыгнуть из транспорта.
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