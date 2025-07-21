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Новости Фото Атаки беспилотников на Запорожскую область
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Россияне атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами в Степногорске - водитель успел выпрыгнуть. ФОТО

Враг продолжает террор жителей Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Степногорске россияне атаковали гражданскую машину несколькими FPV-дронами. Машина сгорела дотла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель успел выпрыгнуть из транспорта.

В Степногирске россияне атаковали гражданский автомобиль

авто (4226) Запорожская область (3329) fvp-дрон (138) Васильевский район (70) Степногорск (27)


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