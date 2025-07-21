Росіяни атакували цивільну автівку FPV-дронами в Степногірську - водій встиг вистрибнути. ФОТО
Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, водій встиг вистрибнути з транспорту.
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