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Новини Фото Атаки безпілотників на Запорізьку область
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Росіяни атакували цивільну автівку FPV-дронами в Степногірську - водій встиг вистрибнути. ФОТО

Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, водій встиг вистрибнути з транспорту.

У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку

Автор: 

авто (6281) Запорізька область (3861) fpv-дрон (144) Василівський район (71) Степногірськ (26)


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