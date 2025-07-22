Зеленский вручил главе МИД Франции Барро орден Ярослава Мудрого III степени. ФОТО

Президент Владимир Зеленский наградил главу МИД Франции Жан-Ноэль Барро орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

Об этом французский министр сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь получить из рук президента Зеленского орден Ярослава Мудрого за выдающиеся заслуги перед украинским народом, которым я делюсь со всеми сотрудниками Министерства Европы и иностранных дел", - отметил он.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

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