Зеленский вручил главе МИД Франции Барро орден Ярослава Мудрого III степени. ФОТО
Президент Владимир Зеленский наградил главу МИД Франции Жан-Ноэль Барро орденом князя Ярослава Мудрого III степени.
Об этом французский министр сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Имею честь получить из рук президента Зеленского орден Ярослава Мудрого за выдающиеся заслуги перед украинским народом, которым я делюсь со всеми сотрудниками Министерства Европы и иностранных дел", - отметил он.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий22.07.2025 09:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий22.07.2025 10:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владимир #594971
показать весь комментарий22.07.2025 10:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sasha Yemchenko
показать весь комментарий22.07.2025 11:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль