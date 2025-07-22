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Зеленский вручил главе МИД Франции Барро орден Ярослава Мудрого III степени. ФОТО

Президент Владимир Зеленский наградил главу МИД Франции Жан-Ноэль Барро орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

Об этом французский министр сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь получить из рук президента Зеленского орден Ярослава Мудрого за выдающиеся заслуги перед украинским народом, которым я делюсь со всеми сотрудниками Министерства Европы и иностранных дел", - отметил он.

Зеленский наградил Барро орденом

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

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Зеленский наградил Барро орденом

Автор: 

Зеленский Владимир (21291) орден (191) Барро Жан-Ноэль (53)


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Мабуть це щоб за свій рахунок щось не дарувати А, якщо серьезно то поздоровляю
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22.07.2025 09:50 Ответить
Після перевиборів треба буде у всіх цивільних забрати нагороди бо це усі зрадники та корупціонери. Хоча у іноземців незручно буде забирати.
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22.07.2025 10:01 Ответить
А собі скільки начіпляв?
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22.07.2025 10:43 Ответить
ЗЕбільна пострадянщіна обвішувать медальками ... Не дивно ЗЕскот бере приклад з Північної кореї там генерали до матні в медалях обвішані
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22.07.2025 11:16 Ответить
 
 