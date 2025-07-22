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Новини Фото Візит Барро до України
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Зеленський вручив главі МЗС Франції Барро орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. ФОТО

Президент Володимир Зеленський нагородив главу МЗС Франції Жан-Ноель Барро орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Про це французький міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь отримати з рук президента Зеленського орден Ярослава Мудрого за видатні заслуги перед українським народом, яким я ділюся з усіма співробітниками Міністерства Європи та закордонних справ", - зазначив він.

Зеленський нагородив Барро орденом

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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Зеленський нагородив Барро орденом

Автор: 

Зеленський Володимир (24803) орден (115) Барро Жан-Ноель (53)


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Мабуть це щоб за свій рахунок щось не дарувати А, якщо серьезно то поздоровляю
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22.07.2025 09:50 Відповісти
Після перевиборів треба буде у всіх цивільних забрати нагороди бо це усі зрадники та корупціонери. Хоча у іноземців незручно буде забирати.
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22.07.2025 10:01 Відповісти
А собі скільки начіпляв?
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22.07.2025 10:43 Відповісти
ЗЕбільна пострадянщіна обвішувать медальками ... Не дивно ЗЕскот бере приклад з Північної кореї там генерали до матні в медалях обвішані
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22.07.2025 11:16 Відповісти
 
 