Зеленський вручив главі МЗС Франції Барро орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. ФОТО

Президент Володимир Зеленський нагородив главу МЗС Франції Жан-Ноель Барро орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Про це французький міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь отримати з рук президента Зеленського орден Ярослава Мудрого за видатні заслуги перед українським народом, яким я ділюся з усіма співробітниками Міністерства Європи та закордонних справ", - зазначив він.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Читайте: Свириденко провела зустріч із Барро: говорили про військову допомогу для України та санкції проти РФ