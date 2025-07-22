Зеленський вручив главі МЗС Франції Барро орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. ФОТО
Президент Володимир Зеленський нагородив главу МЗС Франції Жан-Ноель Барро орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.
Про це французький міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю честь отримати з рук президента Зеленського орден Ярослава Мудрого за видатні заслуги перед українським народом, яким я ділюся з усіма співробітниками Міністерства Європи та закордонних справ", - зазначив він.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
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Igor #591922
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Sasha Yemchenko
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