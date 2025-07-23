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Новости Фото Стрельба в Киеве
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Стрельба в Подольском районе Киева: мужчина открыл огонь по автомобилю, с водителем которого конфликтовал. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило к правоохранителям сегодня утром. Жители жилого комплекса сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который двигался. На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"Правоохранители при участии специалистов криминального анализа оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал", - говорится в сообщении.

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стрельба в Киеве
стрельба в Киеве
стрельба в Киеве
стрельба в Киеве

Следователи изъяли орудие совершения преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Автор: 

Киев (25906) Нацполиция (16651) стрельба (3286)


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Судячи з фото - якась чурка бородата?
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23.07.2025 10:05 Ответить
Готовий штурмовик!
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23.07.2025 10:05 Ответить
готовий суддя чи прокурор
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23.07.2025 10:12 Ответить
Такий талант і не під Покровськом!
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23.07.2025 10:11 Ответить
А якщо його обізвали бандерлогом, які будуть каменти?
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23.07.2025 10:15 Ответить
15 гильз, 13 отметин на лобовухе.

Неплохо.
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23.07.2025 10:27 Ответить
заберіть "травмат", дайте справжнє і на Покровськ нехай по "буханках" пробує
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23.07.2025 10:47 Ответить
Причину пострілів ми не знаємо,але факт говорить,що ситуація іде до самосудів,де не діє Закон.
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23.07.2025 10:49 Ответить
 
 