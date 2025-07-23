Стрельба в Подольском районе Киева: мужчина открыл огонь по автомобилю, с водителем которого конфликтовал. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило к правоохранителям сегодня утром. Жители жилого комплекса сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который двигался. На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"Правоохранители при участии специалистов криминального анализа оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал", - говорится в сообщении.

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Следователи изъяли орудие совершения преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.