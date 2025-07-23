Стрілянина у Подільському районі Києва: чоловік відкрив вогонь по автівці, з водієм якої конфліктував. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні вранці. Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався. На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

"Правоохоронці за участі фахівців кримінального аналізу оперативно розшукали та затримали 35-річного правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник транспортного засобу не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.