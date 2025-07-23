РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13274 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Николаевщины
209 0

Россияне трижды атаковали дронами и артиллерией село Куцурубской громады на Николаевщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска трижды атаковали дронами и обстреляли из артиллерии населенные пункты Куцурубской громады на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

  • В с. Дмитровка поврежден частный дом, хозяйственная постройка. Загорелась сухая трава на открытой местности, которую спасатели оперативно потушили. Также повреждена линия электропередач, из-за чего без света оказались 24 домовладения - аварию ликвидировали, у людей появился свет.
  • В с. Парутино повреждены шесть домов на территории рекреационного учреждения. Пострадавших нет.

Также читайте: Рашисты ударили по Николаевщине: повреждено учебное заведение, дома и ЛЭП

Ситуация с обстрелами в Николаевской области 23 июля
Ситуация с обстрелами в Николаевской области 23 июля
Ситуация с обстрелами в Николаевской области 23 июля

Автор: 

Николаевская область (2180) ГСЧС (5077) Николаевский район (93) Куцуруб (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 