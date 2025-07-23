Россияне трижды атаковали дронами и артиллерией село Куцурубской громады на Николаевщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские войска трижды атаковали дронами и обстреляли из артиллерии населенные пункты Куцурубской громады на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В с. Дмитровка поврежден частный дом, хозяйственная постройка. Загорелась сухая трава на открытой местности, которую спасатели оперативно потушили. Также повреждена линия электропередач, из-за чего без света оказались 24 домовладения - аварию ликвидировали, у людей появился свет.

В с. Парутино повреждены шесть домов на территории рекреационного учреждения. Пострадавших нет.

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