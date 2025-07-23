Росіяни тричі атакували дронами та з артилерії села Куцурубської громади на Миколаївщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська тричі атакували дронами й обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
- У с. Дмитрівка пошкоджений приватний будинок, господарча будівля. Загорілася суха трава на відкритій місцевості, яку рятувальники оперативно загасили. Також пошкоджена лінія електропередач, через що без світла опинилися 24 домоволодіння – аварію ліквідували, у людей з’явилося світло.
- У с. Парутине пошкоджені шість будинків на території рекреаційного закладу. Постраждалих немає.
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