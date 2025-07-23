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Новини Фото Обстріли Миколаївщини
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Росіяни тричі атакували дронами та з артилерії села Куцурубської громади на Миколаївщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська тричі атакували дронами й обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

  • У с. Дмитрівка пошкоджений приватний будинок, господарча будівля. Загорілася суха трава на відкритій місцевості, яку рятувальники оперативно загасили. Також пошкоджена лінія електропередач, через що без світла опинилися 24 домоволодіння – аварію ліквідували, у людей з’явилося світло.
  • У с. Парутине пошкоджені шість будинків на території рекреаційного закладу. Постраждалих немає.

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Ситуація з обстрілами на Миколаївщині 23 липня
Ситуація з обстрілами на Миколаївщині 23 липня
Ситуація з обстрілами на Миколаївщині 23 липня

Автор: 

Миколаївська область (2332) ДСНС (5217) Миколаївський район (100) Куцуруб (11)


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