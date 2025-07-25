Взрывотехники полиции Полтавщины обезвредили кассетную боевую часть ракеты Х-101. ФОТОрепортаж

В Полтавской области взрывотехники полиции обезвредили кассетную боевую часть ракеты Х-101, которая не взорвалась при падении.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Опасная находка была обнаружена неподалеку сельскохозяйственных угодий в Полтавской области. Во время падения не взорвалась. Для обезвреживания кассетной боевой части на место прибыли полицейские управления взрывотехнической службы полиции.

Как отмечается, специалисты уничтожили кассетную боевую часть ракеты на месте обнаружения.

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"Напоминаем, в случае обнаружения подозрительного предмета: не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", - обратились в полиции к гражданам.