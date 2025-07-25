Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили касетну бойову частину ракети Х-101. ФОТОрепортаж

У Полтавській області вибухотехніки поліції знешкодили касетну бойову частину ракети Х-101, яка не вибухнула під час падіння.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Небезпечна знахідка була виявлена неподалік сільськогосподарських угідь у Полтавській області. Під час падіння не вибухнула. Для знешкодження касетної бойової частини на місце прибули поліцейські управління вибухотехнічної служби поліції.

Як зазначається, фахівці знищили касетну бойову частину ракети на місці виявлення.

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"Нагадуємо, у разі виявлення підозрілого предмета: не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112", - звернулися в поліції до громадян.