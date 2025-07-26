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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Запорожскую область атаковали вражеские беспилотники: вспыхнули пожары, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 26 июля армия РФ атаковала Запорожский район. Зафиксировано несколько пожаров, есть попадание в нежилое здание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

"Во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов". В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Побито нежилое здание", - написал он.

Кроме того, в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, а также разрушен частный дом.

"Прошло без пострадавших", - подчеркнул Федоров.

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Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье
Запорожье

Автор: 

обстрел (28706) Запорожская область (3340) Запорожский район (189) Пологовский район (101)


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