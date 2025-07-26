Запоріжжя атакували ворожі безпілотники: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж
Вночі 26 липня армія РФ атакувала Запорізький район. Зафіксовано декілька пожеж, є влучання у нежитлову будівлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда", - написав він.
Окрім того, у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.
"Минулося без постраждалих", - наголосив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль