Запоріжжя атакували ворожі безпілотники: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вночі 26 липня армія РФ атакувала Запорізький район. Зафіксовано декілька пожеж, є влучання у нежитлову будівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда", - написав він.

Окрім того, у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.

"Минулося без постраждалих", - наголосив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака на Харків: рашисти майже три години атакували КАБами, балістикою та "шахедами"











