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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Запоріжжя атакували ворожі безпілотники: спалахнули пожежі, є руйнування. ФОТОрепортаж

Вночі 26 липня армія РФ атакувала Запорізький район. Зафіксовано декілька пожеж, є влучання у нежитлову будівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Під час нічної атаки росіяни скерували на область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Рятувальники вогонь уже приборкали. Понівечена нежитлова споруда", - написав він.

Окрім того, у Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, а також зруйнований приватний будинок.

"Минулося без постраждалих", - наголосив Федоров.

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Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя
Запоріжжя

Автор: 

обстріл (30030) Запорізька область (3872) Запорізький район (193) Пологівський район (101)


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