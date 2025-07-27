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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Из-за дроновой атаки РФ в Харькове повреждены предприятие и дом. ФОТОрепортаж

Харьковщина ночью снова находилась под ударом вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и пригороду беспилотниками.

По данным спасателей, в Харькове повреждено гражданское предприятие и частный дом. В Харьковском районе – производственно-хозяйственное сооружение.

Читайте: Россияне атаковали дронами Харьков: произошли пожары

Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину

Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали дронами Харьков, там произошли пожары.

Автор: 

Харьков (7691) ГСЧС (5080) Харьковская область (1352) Харьковский район (466)


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