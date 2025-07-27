Из-за дроновой атаки РФ в Харькове повреждены предприятие и дом. ФОТОрепортаж

Харьковщина ночью снова находилась под ударом вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и пригороду беспилотниками.

По данным спасателей, в Харькове повреждено гражданское предприятие и частный дом. В Харьковском районе – производственно-хозяйственное сооружение.

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Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали дронами Харьков, там произошли пожары.