Из-за дроновой атаки РФ в Харькове повреждены предприятие и дом. ФОТОрепортаж
Харьковщина ночью снова находилась под ударом вражеских БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и пригороду беспилотниками.
По данным спасателей, в Харькове повреждено гражданское предприятие и частный дом. В Харьковском районе – производственно-хозяйственное сооружение.
Все пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали дронами Харьков, там произошли пожары.
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