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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Через дронову атаку РФ у Харкові пошкоджено підприємство та будинок. ФОТОрепортаж

Харківщина вночі знову перебувала під ударом ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та передмістю безпілотниками.

За даними рятувальників, у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та приватний будинок. У Харківському районі - виробничо-господарчу споруду.

Також читайте: Росіяни масово атакують Харків дронами: Зафіксовано удар по цивільному підприємству

Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину
Наслідки атаки на Харківщину

Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували дронами Харків, там сталися пожежі.

Автор: 

Харків (5816) ДСНС (5221) Харківська область (1367) Харківський район (471)


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