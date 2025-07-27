Через дронову атаку РФ у Харкові пошкоджено підприємство та будинок. ФОТОрепортаж
Харківщина вночі знову перебувала під ударом ворожих БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вночі російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та передмістю безпілотниками.
За даними рятувальників, у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та приватний будинок. У Харківському районі - виробничо-господарчу споруду.
Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакували дронами Харків, там сталися пожежі.
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