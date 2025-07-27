Зеленский наградил государственными наградами боевых и гражданских медиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День медицинского работника президент Владимир Зеленский встретился с боевыми и гражданскими медиками в одном из медцентров системы МВД и отметил их государственными наградами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что даже в очень опасных условиях вблизи фронта и в приграничных регионах украинцы получают медицинскую помощь.

По словам президента, чрезвычайно важен труд всех, кто развивает в Украине систему реабилитации, восстановления после ранений.

Он поблагодарил украинских медиков за работу и призвал помнить всех врачей, медицинских сестер и братьев, боевых медиков, погибших от российских ударов.

Их память присутствующие почтили минутой молчания.

Глава государства отметил военных и гражданских медиков орденами и медалями и присвоил почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины".

Отмечается, что награды получили боевые медики, которые в сложных условиях эвакуируют раненых воинов с поля боя и оказывают первую медицинскую помощь, а также гражданские медработники, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения помогают пострадавшим, продолжают работать в прифронтовых регионах и организуют работу медицинских служб.

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