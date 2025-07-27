Зеленський відзначив державними нагородами бойових та цивільних медиків. ФОТОрепортаж

У День медичного працівника президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що навіть у дуже небезпечних умовах поблизу фронту і в прикордонних регіонах українці отримують медичну допомогу.

За словами президента, надзвичайно важлива праця всіх, хто розвиває в Україні систему реабілітації, відновлення після поранень.

Він подякував українським медикам за роботу й закликав пам’ятати всіх лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків, які загинули від російських ударів.

Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

Зазначається, що нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Читайте також: Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується