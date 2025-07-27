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Новини Фото День медичного працівника
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Зеленський відзначив державними нагородами бойових та цивільних медиків. ФОТОрепортаж

У День медичного працівника президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що навіть у дуже небезпечних умовах поблизу фронту і в прикордонних регіонах українці отримують медичну допомогу.

За словами президента, надзвичайно важлива праця всіх, хто розвиває в Україні систему реабілітації, відновлення після поранень.

медики

Він подякував українським медикам за роботу й закликав пам’ятати всіх лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків, які загинули від російських ударів.

Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

медики

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

медики

Зазначається, що нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24890) медицина (2149) нагорода (1295) лікарі (1294)


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Коли перестаеуть платити зарплатню, мядальку продати можна буде.
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27.07.2025 20:44 Відповісти
Повага медикам які на передовій та в тилу самовіддано рятують людей. Ганьба тиловим педикам, які ігнорують скарги та виконують накази з гори, зцілюючи хворих на папері.
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27.07.2025 22:01 Відповісти
Нагородження непричетних…
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27.07.2025 22:41 Відповісти
 
 