Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, привітав медиків із професійним святом.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що медики здійснюють щоденний подвиг.
"Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України", - додав він.
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Але з таким підходом "час" ніколи не настане
Хто не в приваті - всі за кордоном з дітьми. За 200$ при твоїх європейських цінах виздихали б тут із сім'ями.
А тепер ганяєтеся, де б його молодих лохів набрати, бо лікувати нікому за 3 копійки.
Лікарі повинні отримувати найвищі зарплати, бо нема ціннішого за життя.
А в тебе інваліди всі, які вже мільярдами крадуть, і не гривень.
Тварі бл...дські
Бо бюджет наповнювався грошима ЄС та МВФ, а ЄС та МВФ скорочують фінансування через диктаторські замашки Зеленського і невиконання умов.
Медики були приємно здивовані: вони не знали цього раніше!
Аніматор на святах
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