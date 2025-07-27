Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, привітав медиків із професійним святом.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський наголосив, що медики здійснюють щоденний подвиг.

"Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України", - додав він.

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