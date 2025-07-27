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Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується

Зеленський привітав медиків зі святом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 липня, привітав медиків із професійним святом.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день сили, витримки й людяності. День тих, хто рятує життя й завжди приходить на допомогу, лікує та підтримує. День медичних працівників України. Дякую кожному й кожній, хто в білому халаті або тимчасово в бронежилеті: лікарям, медсестрам і медбратам, бойовим медикам, усім, хто працює в лікарнях, операційних і реанімаціях, стабілізаційних пунктах. Тим, хто рятує наших людей", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський наголосив, що медики здійснюють щоденний подвиг.

"Саме завдяки вам життя продовжується. Велика шана кожному й кожній за вашу роботу в цей нелегкий час. Вдячність за все, що ви робите для України", - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24880) медицина (2149) привітання (739) лікарі (1292)


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Топ коментарі
+14
А завдяки гундосому життя поступово покидає Україну...
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27.07.2025 11:49 Відповісти
+12
Все на що здатна ця істота-кривлятися на камеру.
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27.07.2025 12:02 Відповісти
+10
Пам'ятаємо як ти медикам допомогав під час ковіду,скільки швл апаратів їм надав,скільки захисних костюмів,масок,і як з антиковідного фонду гроші на будівництво доріг забрав теж пам'ятаємо,мразота ти цинічна.
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27.07.2025 11:45 Відповісти
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"Щоб бідні не хворіли а заможні не виліковувались" - перший тост на всіх застіллях медпрацівників та медзакладів України.
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27.07.2025 11:41 Відповісти
Еженедельный Детокс
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27.07.2025 13:55 Відповісти
Пам'ятаємо як ти медикам допомогав під час ковіду,скільки швл апаратів їм надав,скільки захисних костюмів,масок,і як з антиковідного фонду гроші на будівництво доріг забрав теж пам'ятаємо,мразота ти цинічна.
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27.07.2025 11:45 Відповісти
Зеленський (д'Єрьмак) з Україною органічно несумістимі. Перебування цих двох при владі в Україні, які прагнуть встановити свою диктатуру і незважаючи на миролюбну риторику бажають безкінечного продовження війни є екстремально небезпечним для самого існування України. Треба використати будь-яку нагоду , щоб позбавитися цієї корости. Одна така нагода була -зашквар з НАБУ і САП. Треба було розвинути протести до повного вигнання Вови ********** з посади президента. Але мляві протести ні до чого не привели. Абсолютно пасивна в політичному плані армія, а між тим саме вона може сказати рішуче слово. Давно назріла необхідність встановлення в Україні влади Комітету національного порятунку на чолі з людиною, яка користується безумовною довірою всього українського суспільства. Вибори президента провести тільки після повної стабілізації ситуації.
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27.07.2025 13:38 Відповісти
Жити хорошо! а хорошо жити набагато краще
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27.07.2025 11:46 Відповісти
А завдяки гундосому життя поступово покидає Україну...
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27.07.2025 11:49 Відповісти
Оманська Гнида - шматок лайна
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27.07.2025 11:50 Відповісти
І зрадник. Злив операцію по вагнерам, на блюдечку підготував Гостомель для десанту ху#ла, відкрив ворота на півдні та на півночі країни... Ворог і зрадник.
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27.07.2025 12:39 Відповісти
Питання чому цей покидьок досі не арештований? З ним ця війна ніколи не закінчиться
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27.07.2025 14:39 Відповісти
Нам з перших днів після повномасштабного "з кожної праски" твердять - не на часі.
Але з таким підходом "час" ніколи не настане
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27.07.2025 14:58 Відповісти
А завдяки зеленському життя скорочується
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27.07.2025 11:58 Відповісти
В парашеі, так?
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27.07.2025 13:42 Відповісти
Ти видавив медиків.
Хто не в приваті - всі за кордоном з дітьми. За 200$ при твоїх європейських цінах виздихали б тут із сім'ями.
А тепер ганяєтеся, де б його молодих лохів набрати, бо лікувати нікому за 3 копійки.
Лікарі повинні отримувати найвищі зарплати, бо нема ціннішого за життя.
А в тебе інваліди всі, які вже мільярдами крадуть, і не гривень.
Тварі бл...дські
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27.07.2025 12:01 Відповісти
Все на що здатна ця істота-кривлятися на камеру.
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27.07.2025 12:02 Відповісти
Гарант Конституції гарантуй пересічним безоплатну медицину в державних та комунальних медзакладах. Не годен - зрікайся престолу. На твоє місце вишикується черга тих хто знає як забезпечити виконання Конституції.
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27.07.2025 12:11 Відповісти
Глузувант з Конституції не полишить владу, поки його не турнуть звідти силою.
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27.07.2025 12:41 Відповісти
Зеленський сказав медикам, що тепер його стараннями медики будуть отримувати з бюджету прутня без солі замість зарплатні?

Бо бюджет наповнювався грошима ЄС та МВФ, а ЄС та МВФ скорочують фінансування через диктаторські замашки Зеленського і невиконання умов.
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27.07.2025 12:17 Відповісти
В німців (Гамбург) сімейний лікар працює з 08.30 по 17.00. Приходиш і чекаєш в живій черзі. Приймуть всіх хто прийшов. Аналіз крові повний безоплатно по страховці.В Хмельницькому з 08.00 по 12.00. І то треба записуватися наперед. Ще постійно розповідають ,к їм важко і мала зп. 20+ тисяч
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27.07.2025 12:23 Відповісти
Як у нас 30 років тому і більше... Зараз потрібно за направленням сімейного лікаря чекати 2 тиждні до вузькопрофільного спеціаліста. Лише до патологоанатома 1 день , але в мене не було поки що необхідності до нього записуватись.
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27.07.2025 13:51 Відповісти
Бо медики в житті зеленського відіграють не останню роль.
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27.07.2025 12:27 Відповісти
А «завдяки» зеленському життя багатьох людей закінчилося. Навіть тих, хто не потребував послуг медиків!
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27.07.2025 12:32 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується

Медики були приємно здивовані: вони не знали цього раніше!
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27.07.2025 12:33 Відповісти
Там є штат працівників які ведуть ці всі телеграм канали, пошту ітд..чи ви думаєте він оце сяде і буде моніторити який сьогодні день і що треба сказати) .
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27.07.2025 17:01 Відповісти
" і завдяки медикам ..." ЗЕ не перебільшуй їхню роль , бо там працюють такі хлопці і дівчата які якщо не маєш грошей на лікування то з легкістю кинють подихати в коридорі .Чи ти **** не в курсі ?
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27.07.2025 12:51 Відповісти
В нього є гроші як і в тих з ким він контактує, тому ймовірність що не в курсі досить висока.
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27.07.2025 13:05 Відповісти
Пішов він нах%й підар зелений. Плівки Міндіча показали вже навіть упоротим дебілам що зєля ЧОРТ!
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27.07.2025 13:31 Відповісти
А медики (та всі інші бюджетники з пенсіонерами) отримають свої гроші в наступних місяцях? Бо ти, Вова, своїми свідомими діями відносно НАБУ та САП не тільки унеможливив прийняття України в ЄС до п'ятидесятих років, не тільки зробив спробу перетворити Україну на автократичний бантустан з переходом в тоталітарну малоросію, а й перекрив фінансову допомогу Україні з країн Європи. Півтора мільярди євро бюджет не отримав. Чим людям зарплату платити будеш, недофюрер-мародер?
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27.07.2025 13:47 Відповісти
Вова, це твоє !
Аніматор на святах

.
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27.07.2025 13:57 Відповісти
Даже тут мразота удаляет комменты.
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27.07.2025 14:35 Відповісти
Що хочеш можеш писати в новинах про Орбана; там пишуть ті, хто відчуває до нього інтимний потяг. Туди ніхто з підчистками не лізе.
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27.07.2025 14:58 Відповісти
 
 