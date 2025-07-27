Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: Благодаря вам жизнь продолжается
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, поздравил медиков с профессиональным праздником.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня день силы, выдержки и человечности. День тех, кто спасает жизнь и всегда приходит на помощь, лечит и поддерживает. День медицинских работников Украины. Спасибо каждому и каждой, кто в белом халате или временно в бронежилете: врачам, медсестрам и медбратьям, всем, кто работает в операционных, реанимациях, в стабилизационных пунктах. Тем, кто спасает наших людей", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что медики совершают ежедневный подвиг.
"Именно благодаря вам жизнь продолжается. Большое уважение каждому и каждой, за вашу работу в это нелегкое время. Благодарность за все, что вы делаете для Украины", - добавил он.
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Але з таким підходом "час" ніколи не настане
Хто не в приваті - всі за кордоном з дітьми. За 200$ при твоїх європейських цінах виздихали б тут із сім'ями.
А тепер ганяєтеся, де б його молодих лохів набрати, бо лікувати нікому за 3 копійки.
Лікарі повинні отримувати найвищі зарплати, бо нема ціннішого за життя.
А в тебе інваліди всі, які вже мільярдами крадуть, і не гривень.
Тварі бл...дські
Бо бюджет наповнювався грошима ЄС та МВФ, а ЄС та МВФ скорочують фінансування через диктаторські замашки Зеленського і невиконання умов.
Медики були приємно здивовані: вони не знали цього раніше!
Аніматор на святах
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