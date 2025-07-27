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Новости
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Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: Благодаря вам жизнь продолжается

Зеленський привітав медиків зі святом

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, поздравил медиков с профессиональным праздником.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день силы, выдержки и человечности. День тех, кто спасает жизнь и всегда приходит на помощь, лечит и поддерживает. День медицинских работников Украины. Спасибо каждому и каждой, кто в белом халате или временно в бронежилете: врачам, медсестрам и медбратьям, всем, кто работает в операционных, реанимациях, в стабилизационных пунктах. Тем, кто спасает наших людей", - говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что медики совершают ежедневный подвиг.

"Именно благодаря вам жизнь продолжается. Большое уважение каждому и каждой, за вашу работу в это нелегкое время. Благодарность за все, что вы делаете для Украины", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) медицина (2531) поздравление (1067) врачи (1521)


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Топ комментарии
+14
А завдяки гундосому життя поступово покидає Україну...
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27.07.2025 11:49 Ответить
+12
Все на що здатна ця істота-кривлятися на камеру.
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27.07.2025 12:02 Ответить
+10
Пам'ятаємо як ти медикам допомогав під час ковіду,скільки швл апаратів їм надав,скільки захисних костюмів,масок,і як з антиковідного фонду гроші на будівництво доріг забрав теж пам'ятаємо,мразота ти цинічна.
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27.07.2025 11:45 Ответить
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"Щоб бідні не хворіли а заможні не виліковувались" - перший тост на всіх застіллях медпрацівників та медзакладів України.
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27.07.2025 11:41 Ответить
Еженедельный Детокс
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27.07.2025 13:55 Ответить
Пам'ятаємо як ти медикам допомогав під час ковіду,скільки швл апаратів їм надав,скільки захисних костюмів,масок,і як з антиковідного фонду гроші на будівництво доріг забрав теж пам'ятаємо,мразота ти цинічна.
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27.07.2025 11:45 Ответить
Жити хорошо! а хорошо жити набагато краще
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27.07.2025 11:46 Ответить
А завдяки гундосому життя поступово покидає Україну...
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27.07.2025 11:49 Ответить
Оманська Гнида - шматок лайна
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27.07.2025 11:50 Ответить
І зрадник. Злив операцію по вагнерам, на блюдечку підготував Гостомель для десанту ху#ла, відкрив ворота на півдні та на півночі країни... Ворог і зрадник.
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27.07.2025 12:39 Ответить
Питання чому цей покидьок досі не арештований? З ним ця війна ніколи не закінчиться
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27.07.2025 14:39 Ответить
Нам з перших днів після повномасштабного "з кожної праски" твердять - не на часі.
Але з таким підходом "час" ніколи не настане
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27.07.2025 14:58 Ответить
А завдяки зеленському життя скорочується
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27.07.2025 11:58 Ответить
В парашеі, так?
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27.07.2025 13:42 Ответить
Ти видавив медиків.
Хто не в приваті - всі за кордоном з дітьми. За 200$ при твоїх європейських цінах виздихали б тут із сім'ями.
А тепер ганяєтеся, де б його молодих лохів набрати, бо лікувати нікому за 3 копійки.
Лікарі повинні отримувати найвищі зарплати, бо нема ціннішого за життя.
А в тебе інваліди всі, які вже мільярдами крадуть, і не гривень.
Тварі бл...дські
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27.07.2025 12:01 Ответить
Все на що здатна ця істота-кривлятися на камеру.
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27.07.2025 12:02 Ответить
Гарант Конституції гарантуй пересічним безоплатну медицину в державних та комунальних медзакладах. Не годен - зрікайся престолу. На твоє місце вишикується черга тих хто знає як забезпечити виконання Конституції.
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27.07.2025 12:11 Ответить
Глузувант з Конституції не полишить владу, поки його не турнуть звідти силою.
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27.07.2025 12:41 Ответить
Зеленський сказав медикам, що тепер його стараннями медики будуть отримувати з бюджету прутня без солі замість зарплатні?

Бо бюджет наповнювався грошима ЄС та МВФ, а ЄС та МВФ скорочують фінансування через диктаторські замашки Зеленського і невиконання умов.
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27.07.2025 12:17 Ответить
В німців (Гамбург) сімейний лікар працює з 08.30 по 17.00. Приходиш і чекаєш в живій черзі. Приймуть всіх хто прийшов. Аналіз крові повний безоплатно по страховці.В Хмельницькому з 08.00 по 12.00. І то треба записуватися наперед. Ще постійно розповідають ,к їм важко і мала зп. 20+ тисяч
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27.07.2025 12:23 Ответить
Як у нас 30 років тому і більше... Зараз потрібно за направленням сімейного лікаря чекати 2 тиждні до вузькопрофільного спеціаліста. Лише до патологоанатома 1 день , але в мене не було поки що необхідності до нього записуватись.
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27.07.2025 13:51 Ответить
Бо медики в житті зеленського відіграють не останню роль.
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27.07.2025 12:27 Ответить
А «завдяки» зеленському життя багатьох людей закінчилося. Навіть тих, хто не потребував послуг медиків!
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27.07.2025 12:32 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Завдяки вам життя продовжується

Медики були приємно здивовані: вони не знали цього раніше!
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27.07.2025 12:33 Ответить
Там є штат працівників які ведуть ці всі телеграм канали, пошту ітд..чи ви думаєте він оце сяде і буде моніторити який сьогодні день і що треба сказати) .
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27.07.2025 17:01 Ответить
" і завдяки медикам ..." ЗЕ не перебільшуй їхню роль , бо там працюють такі хлопці і дівчата які якщо не маєш грошей на лікування то з легкістю кинють подихати в коридорі .Чи ти **** не в курсі ?
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27.07.2025 12:51 Ответить
В нього є гроші як і в тих з ким він контактує, тому ймовірність що не в курсі досить висока.
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27.07.2025 13:05 Ответить
Пішов він нах%й підар зелений. Плівки Міндіча показали вже навіть упоротим дебілам що зєля ЧОРТ!
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27.07.2025 13:31 Ответить
А медики (та всі інші бюджетники з пенсіонерами) отримають свої гроші в наступних місяцях? Бо ти, Вова, своїми свідомими діями відносно НАБУ та САП не тільки унеможливив прийняття України в ЄС до п'ятидесятих років, не тільки зробив спробу перетворити Україну на автократичний бантустан з переходом в тоталітарну малоросію, а й перекрив фінансову допомогу Україні з країн Європи. Півтора мільярди євро бюджет не отримав. Чим людям зарплату платити будеш, недофюрер-мародер?
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27.07.2025 13:47 Ответить
Вова, це твоє !
Аніматор на святах

.
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27.07.2025 13:57 Ответить
Даже тут мразота удаляет комменты.
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27.07.2025 14:35 Ответить
Що хочеш можеш писати в новинах про Орбана; там пишуть ті, хто відчуває до нього інтимний потяг. Туди ніхто з підчистками не лізе.
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27.07.2025 14:58 Ответить
 
 