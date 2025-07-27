Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: Благодаря вам жизнь продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, поздравил медиков с профессиональным праздником.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день силы, выдержки и человечности. День тех, кто спасает жизнь и всегда приходит на помощь, лечит и поддерживает. День медицинских работников Украины. Спасибо каждому и каждой, кто в белом халате или временно в бронежилете: врачам, медсестрам и медбратьям, всем, кто работает в операционных, реанимациях, в стабилизационных пунктах. Тем, кто спасает наших людей", - говорится в сообщении.

Читайте: Офицерские звания получили 300 мобилизованных медиков, - Медсилы ВСУ

Зеленский подчеркнул, что медики совершают ежедневный подвиг.

"Именно благодаря вам жизнь продолжается. Большое уважение каждому и каждой, за вашу работу в это нелегкое время. Благодарность за все, что вы делаете для Украины", - добавил он.