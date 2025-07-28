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Огонь из экосистемы перебросился на дома в Николаевской области. В Снигиревке ситуация критическая, - ГСЧС. ФОТО

На Николаевщине огонь из экосистемы перебросился на дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, огненная стихия вырвалась из-под контроля - в Николаевском районе, вблизи станции Терновка возле села Баловное, масштабный пожар в экосистеме перебросился на частный сектор. Пламя уже охватило около 20 гектаров!

"В городе Снигиревка Баштанского района ситуация критическая - сильный ветер перенес огонь с сухостоя прямо на жилые дома. Огонь не щадит ни дома, ни хозяйства", - отмечают спасатели.

Читайте: Масштабные пожары бушуют на Николаевщине: горели дома, поля и автомобили. ФОТОрепортаж

пожары в Николаевской области
пожары в Николаевской области
пожары в Николаевской области

Спасатели ведут жесткую борьбу с пламенем, продолжается ликвидация пожаров.

За минувшие сутки в природных экосистемах Украины возникло 163 пожара, общей площадью 151,26 га.

"Ситуация серьезная. Призываем жителей быть максимально внимательными и осторожными - любая искра в такую жару может стать фатальной!", - добавили в ГСЧС.

Автор: 

Николаевская область (2183) пожар (6002) ГСЧС (5081) Баштанский район (4) Снигиревка (1)


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чому б до бпла які літають над рф не зробити скиди займистих речовин на свому шляху до цілі, хай палає суха трава по кацапстану.
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28.07.2025 16:20 Ответить
 
 